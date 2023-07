Jessica Simpson réagit aux rumeurs selon lesquelles elle est sur Ozempic : « Est-ce que les gens veulent que je boive à nouveau ? »

Jessica Simpson dément les rumeurs sur son poids.

La mère de trois enfants s’est adressée à son message viral sur les réseaux sociaux de l’année dernière, où les fans ont affirmé qu’elle était trop maigre et qu’elle prenait peut-être Ozempic, le médicament contre le diabète qui est également utilisé pour perdre du poids.

« Oh Seigneur. Je veux dire, ce n’est pas… c’est de la volonté, » elle a dit à l’agitation lorsqu’on lui a demandé si Ozempic était impliqué. « Je me dis, est-ce que les gens veulent que je boive à nouveau ? Parce que c’est à ce moment-là que j’étais plus lourde. Ou ils veulent que j’aie un autre bébé ? Mon corps ne peut pas le faire. »

Simpson a également admis que l’examen continu de son poids pouvait la déranger, malgré tous ses efforts.

« Est-ce que je vais laisser la négativité me dérailler ? Non, je suis trop vieille pour ça. Je suis trop connectée à moi-même en ce moment pour laisser ça me dérailler. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal », a-t-elle dit. la sortie.

La star des « Newlyweds » ressent également les effets des médias sociaux et s’inquiète de leur impact sur ses enfants, Maxwell, 11 ans, Ace, 10 ans et Birdie Mae, 4 ans, avec la star retraitée de la NFL Eric Johnson.

« J’allais poster une photo parce que tout le monde est dans mon cou, ‘Jessica, tu dois poster, Jessica, tu dois poster.’ Je suis comme, OK. Ensuite, je vais poster et je me dis, oh, mais allons sur FaceApp [first]», se souvient-elle. « Qu’est-ce qui m’a fait ça ? Qu’est-ce que ça fait à ma fille ? Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c’est créer cette idée de ce qui est beau et mettre en place nos vies artificiellement – pour bien paraître pour qui ? »

Pourtant, Simpson est capable de voir un positif dans toute l’attention portée à son corps.

« J’ai la chance d’avoir été de toutes les tailles », a-t-elle déclaré. « Pour [my] marque, comprendre les femmes [who buy our products]et pour mon psychisme. »

La chanteuse « Irresistible » a également noté qu’elle était surprise par l’intérêt continu pour chacun de ses mouvements, car elle n’a sorti aucun nouveau projet musical, télévisé ou cinématographique.

« Cela m’étonne que je sois restée pertinente et que les gens soient curieux », a-t-elle déclaré, « parce que je n’ai pas diverti. Je n’ai pas diverti du tout. »

La femme de 42 ans a été occupée à racheter sa marque de vêtements et à envisager de déménager à Nashville pour relancer sa carrière musicale, mais cette fois, ses enfants étant l’inspiration ultime pour toute décision.

« S’ils ne me voient pas poursuivre mes rêves et me battre pour ce en quoi je crois – et me battre pour qui je suis et ma place dans ce monde – ils ne le feront jamais pour eux-mêmes. Et ils seront juste sur Instagram en train de penser c’est ce qui est parfait. Ça ne l’est pas.

Simpson s’intéresse également actuellement à la création de nouvelles musiques car elle s’est sentie « étouffée » par sa consommation d’alcool avant d’arrêter de boire en 2017.

« Cela a abruti ma créativité », a-t-elle expliqué. « Cela m’a rendu plus anxieux. Quand les gens disent que cela vous donne du courage liquide, ce n’est absolument pas le cas. Cela me fait juste me retenir au lieu de lâcher prise. »

L’interprète de « I Think I’m in Love with You » a partagé qu’alors qu’elle luttait contre sa consommation d’alcool, elle avait raté l’occasion de travailler avec certains des auteurs-compositeurs de l’album à succès « Lemonade » de Beyonce.

On lui a demandé de créer un tableau de vision pour de nouvelles musiques, mais elle n’a pas pu donner suite.

« J’ai arrêté de boire parce que j’étais comme, je ne peux même pas faire un tableau de rêve », se souvient-elle. « Pour que je puisse le voir, je dois désengourdir et suivre une thérapie et déverrouiller la lumière car elle n’est pas là pour le moment. »