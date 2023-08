Jessica Simpson quitte Hollywood pour le Tennessee : « Je ne suis pas sur mes gardes »

Jessica Simpson a rejoint la liste croissante de célébrités qui ont quitté Hollywood pour une vie plus paisible à Nashville, Tennessee.

Même si l’interprète de « Public Affair » ne fuit pas complètement la côte Ouest, Simpson a expliqué qu’elle avait loué une résidence d’été temporaire dans le Sud, où sa famille est beaucoup plus heureuse.

« À Nashville, même mes enfants me disent : ‘Tu ris tout le temps. Tu es si heureux' », a-t-elle révélé à E! Nouvelles.

« C’est parce que je ne suis pas sur mes gardes. Je suis avec beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées. Ce n’est pas une question de célébrités… C’est vraiment une question de musique et de cœur… de conversation. »

Simpson, 43 ans, a ajouté que le fait d’être dans l’État volontaire l’a incité à se concentrer sur sa musique.

« Je préparais ça depuis 12 ans », a-t-elle déclaré en référence à son retour musical.

« Je ne suis pas nerveux du tout, mais si vous me demandiez il y a deux ans quand je parlais de revenir à la musique, j’avais peur », a avoué Simpson. « Mais maintenant, je sais exactement ce que je veux. »

« Je construis ma propre plateforme. Je le fais pour la première fois… comme je le ferais… sans qu’un label me dise que je dois faire cette chanson ou faire appel à ce producteur. C’est tout moi. »

Alors que Simpson se concentre actuellement sur sa famille et sa musique, les critiques ont récemment « scruté » la pop star devenue créatrice de mode pour son poids.

La chanteuse « Irrésistible », qui a parlé de sa prise et de sa perte de 100 kilos à trois reprises, a déclaré que ses enfants étaient perplexes face à l’intérêt du public pour son poids.

« Mes enfants me voient toujours scruté, et c’est très déroutant pour eux. Parce qu’ils se disent : ‘Je ne comprends même pas ça… Pourquoi ne disent-ils pas simplement que tu es jolie, maman ? Tu es jolie !' »

« Et je me dis ‘Chérie, vraiment pas’. J’aimerais pouvoir l’expliquer, j’aimerais pouvoir dire pour moi que ça s’est amélioré, mais que ça reste toujours le même, et je ne le fais pas. » Je ne sais pas pourquoi », a déclaré Simpson à propos des critiques persistantes lors de son apparition sur Access Hollywood.

Simpson partage trois enfants avec son ancien mari, joueur de la NFL, Eric Johnson : Maxwell Drew, 11 ans, Ace Knute, 10 ans, et Birdie Mae, 4 ans.