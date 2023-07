Jessica Simpson prend Ozempic pour perdre du poids ? Elle révèle la vérité – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Daniella Midenge

Jessica Simpson a fait face à des critiques concernant son poids pendant toute sa carrière, et le dernier barrage est survenu après qu’elle a publié une publicité pour Pottery Barn Kids en 2022. Les fans ont immédiatement commencé à spéculer sur le fait qu’elle prenait Ozempic – un médicament contre le diabète – pour l’aider à perdre du poids. . Dans une interview de juin 2023 avec Agitation, qui a été publié le 6 juillet, Jessica a mis fin à ces rumeurs. « Oh Seigneur, » dit-elle. « Je veux dire, ce n’est pas [Ozempic].”

Elle a ensuite expliqué comment elle avait réussi à maintenir son poids depuis la naissance de son troisième enfant, Birdie, en 2019. « C’est de la volonté », a-t-elle insisté. «Je me dis, est-ce que les gens veulent que je boive à nouveau? Parce que c’est à ce moment-là que j’étais plus lourd. Ou ils veulent que j’aie un autre bébé ? Mon corps ne peut pas le faire. Jessica a arrêté de boire en 2017 et a été ouverte sur ses luttes contre l’alcoolisme dans ses mémoires de 2020, Livre ouvert.

Après avoir eu Birdie, Jessica a perdu 100 livres et a travaillé dur pour maintenir son poids et tonifier sa silhouette au cours des années qui ont suivi. Bien qu’elle ait dit qu’elle était toujours «blessée» en ce qui concerne les commentaires négatifs sur son corps, elle est capable de s’élever au-dessus. « Est-ce que je vais laisser la négativité me faire dérailler ? Non, je suis trop vieille pour ça », a-t-elle partagé. «Je suis trop connecté à moi-même en ce moment pour laisser cela me faire dérailler. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. » De plus, Jess a déclaré que le fait d’avoir « fait toutes les tailles » l’a aidée en ce qui concerne sa marque et « comprendre » les femmes qui achètent ses produits.

Bien qu’elle n’ait pas sorti de musique ni joué dans quoi que ce soit depuis des années, Jessica a réussi à conserver une place sous les feux de la rampe, et même elle admet que cela « époustoufle [her] esprit »que les gens sont toujours aussi curieux à son sujet. Son ancienne émission de télé-réalité avec son ex-mari, Nick Lachey, Jeunes mariés, a même obtenu un nouveau suivi de TikTok ces derniers mois. Les fans qui ont découvert la série aujourd’hui ont commencé à qualifier Nick de « méchant » de la série pour la façon dont il a traité Jessica. Lorsqu’on lui a demandé comment le public le considérait comme un mari « stand-up » à l’époque, Jessica a simplement répondu : « C’est incroyable ce que la publicité peut faire. »

Maintenant, Jess est mariée à Éric Johnson. En plus de Birdie, quatre ans, ils partagent également une fille, Maxwell11 et fils, Asdix.

Plus à propos Jessica Simpson

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: L’histoire romantique de John Mayer : toutes les femmes qu’il a aimées, de Taylor Swift à Jessica Simpson

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.