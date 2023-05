Jessica Simpson porte une robe de sa ligne de vêtements sur une nouvelle photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jessica Simpson, 42 ans, a dévoilé mardi une magnifique nouvelle robe de la ligne de vêtements Jessica Simpson Collection. La chanteuse a modelé un long choix d’impression de tigre jaune et rouge sur l’épaule qui comprenait une fente haute et des talons dorés, dans un post Instagram sur la page officielle de la collection. Elle avait également ses longs cheveux blonds ondulés et accessoirisés avec plusieurs bracelets et un épais collier de perles.

La légende incluse dans le message a fait l’éloge de la robe comme le choix de mode d’été parfait. « Couchers de soleil savourés ☀️Notre nouvel ensemble d’été préféré est une 🔥 prise sur un imprimé sauvage ! Portez chaque pièce seule ou ensemble – portez-la comme @jessicasimpson avec la plate-forme classique Therisa et les bracelets en bois vintage », lit-on.

En plus des vêtements, Jessica vend également des produits à la mode, comme des sacs à main, à travers sa marque. En avril, elle a partagé une incroyable photo d’elle modelant l’un des sacs sur son épaule. « Tu ne peux pas quitter la maison sans un sac à main, alors je dis que nous ferions aussi bien d’adorer nos déclarations d’épaule ! » lire la légende de la photo.

Avant que Jessica ne fasse la une des journaux avec sa dernière robe à imprimé tigre, elle a attiré l’attention pour avoir porté un bikini SKIMS vert citron, dans un selfie miroir dans lequel elle a posé avec confiance. Elle l’a associé à des chaussures à plateforme roses et semblait avoir peu ou pas de maquillage, montrant de sa beauté naturelle. L’instantané, comme la nouvelle photo de collection, a reçu de nombreuses réponses positives de la part des supporters qui ont complimenté sa silhouette en forme.

Quand Jessica n’est pas occupée par sa carrière, elle est occupée par sa famille. La maman adorée partage trois enfants, dont Maxwell « Maxi » Drew11, As Knute9, et Birdie Mae4 ans, avec son mari Eric Johnson, et partage souvent des moments mémorables avec sa progéniture sur les réseaux sociaux. L’une des plus récentes a célébré le quatrième anniversaire de sa fille Birdie en mars. Le tout-petit a organisé une fête passionnante sur le thème de la licorne qui comprenait des ballons et un décor roses, ainsi qu’une adorable tenue composée d’un tutu violet et d’un pull rose flou. Jessica et Eric ont posé avec joie la fille dont c’est l’anniversaire, sur une jolie photo de famille.

