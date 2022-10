Jessica Simpson portant le body SKIMS de Kim Kardashian : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Jessica Simpson a 42 ans et semble trop beau pour être vrai ! L’actrice et femme d’affaires a été aperçue portant une combinaison marron de Kim Kardashiande la ligne SKIMS sur une photo postée par son styliste Natalie Saïdi le 5 octobre. La beauté blonde portait une longue grenouillère qui comportait un décolleté carré et des bretelles de débardeur et se vend 128 $ sur le site Web de SKIMS. Elle l’a utilisé comme couche de base de sa tenue amusante et l’a associée à une grosse ceinture argentée, des cuissardes noires, un cardigan noir super court avec des broderies dorées et un gros collier en pierre turquoise.

Plus à propos Kim Kardashian

Jessica a lancé un signe de paix en posant avec Natalie, qui a également fait un signe de paix à la caméra. Elle a ajouté une touche de couleur en recouvrant ses lèvres de rouge à lèvres rouge vif et en séparant ses cheveux ondulés au milieu. La photo a été prise dans un lieu extérieur herbeux qui a organisé un concert apparemment petit.

Ce n’est pas une surprise de voir Jessica bercer un morceau de la ligne de Kim, car les deux se sont rapprochés au fil des ans parce que leurs enfants vont à l’école ensemble. La fille de 10 ans de Jessica Maxwell est le meilleur ami de l’aîné de Kim, 9 ans Nord. Dans une interview plus tôt cette année, le chanteur de “These Boots Are Made For Walkin'” s’est extasié sur North. “Elle est incroyable. C’est une enfant formidable et elle fera partie d’un changement dans ce monde », a-t-elle gentiment déclaré.

Ce n’est pas non plus une surprise que Jessica se soit sentie à l’aise pour montrer sa magnifique silhouette dans la combinaison moulante. Elle a porté des maillots de bain tout l’été et a même montré sa silhouette en forme dans le selfie ci-dessous du printemps. Elle a enfilé le deux-pièces jaune doré lors de vacances à Cabo San Lucas.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





La Livre ouvert L’auteur a été ouverte sur son image corporelle et sur ce que c’était que d’être aux yeux du public avec un poids fluctuant alors qu’elle faisait grandir sa famille au cours des sept dernières années. En avril, elle a révélé qu’elle luttait au milieu de ses 100 livres. perte de poids après avoir donné naissance à son troisième enfant, sa fille Birdie Maeen mars 2019. “Je pense qu’il s’agit de se fixer de petits objectifs, puis finalement, l’impossible est possible”, a déclaré Jessica. Nous hebdomadaire. Elle a accordé l’interview quelques jours seulement après avoir publié le magnifique selfie en maillot de bain ci-dessous.

“J’étais tellement fière de moi et j’étais fière de la résilience, peu importe ce que les gens disent”, a-t-elle poursuivi. “Lorsque vous travaillez très dur pour avoir l’air et vous sentir comme vous le faites dans un moment très heureux, en particulier avec vos enfants, c’est très stimulant et cela m’a rendu si émotif.”

Lien connexe Lié: Kim Kardashian en Marilyn Monroe : toutes les fois où elle a ressemblé à la bombe blonde

Quelques mois seulement après l’accouchement de Jessica, son entraîneur Harley Pasternak révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT comment Jessica a réussi à perdre du poids de manière saine. «Elle mangeait un œuf entier et trois blancs d’œufs au petit-déjeuner, brouillés avec un bol de mûres. Pour le déjeuner, elle aurait une salade avec du poulet grillé et du poisson grillé avec de la salade et des légumes pour le dîner. Quant aux collations, elle aurait des amandes et parfois des haricots verts avec du parmesan sur le dessus. Elle était très disciplinée », a expliqué Harley. Jessica est également allée au gymnase pour se mettre en forme et elle a fait un travail impeccable pour maintenir son travail acharné.