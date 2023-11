Jessica Simpson partage une photo « méconnaissable » pour honorer 6 ans de sobriété

Alors qu’elle se prépare pour elle retour tant attendu en musique, Jessica Simpson prend le temps de reconnaître une étape profondément personnelle.

La semaine dernière, la chanteuse et personnalité de la télévision a discrètement commémoré sa sixième année de sobriété en partageant à nouveau une photo d’elle datant de 2017 qu’elle juge désormais « méconnaissable ».

“Il y a 6 ans”, a-t-elle écrit sur ses histoires Instagram à côté de l’image, comme on le voit ici.

Simpson a publié la photo pour la première fois sur son compte Instagram en 2021, notant qu’elle capturait le « moment précis » où elle a décidé de « reprendre ma lumière, de montrer la victoire sur ma bataille intérieure du respect de soi et de braver ce monde avec une clarté perçante ».

« Personnellement, pour y parvenir, je devais arrêter de boire de l’alcool, car cela maintenait mon esprit et mon cœur dans la même direction et, honnêtement, j’étais épuisé » elle a écrit à l’époque. «Je voulais ressentir la douleur pour pouvoir la porter comme un insigne d’honneur. Je voulais vivre comme un leader et briser les cycles pour avancer – sans jamais regarder en arrière avec regret ou remords sur les choix que j’ai faits et que je ferais pour le reste de mon temps ici dans ce monde magnifique.

Regardez ci-dessous un reportage de « Entertainment Tonight » sur le sixième anniversaire de sobriété de Jessica Simpson :

Après avoir reconnu la stigmatisation sociale qui existe encore « autour du mot alcoolisme ou de l’étiquette d’alcoolique », Simpson a ajouté : « La consommation d’alcool n’était pas le problème. J’étais.”

«Je n’ai pas respecté mon propre pouvoir. Aujourd’hui, je le fais, ” elle a expliqué. «J’ai accepté les peurs et j’ai accepté les parties de ma vie qui sont tout simplement tristes. Je possède mon pouvoir personnel avec un courage émouvant. Je suis extrêmement honnête et confortablement ouvert. Je suis libre.”

Simpson a longuement parlé de ses expériences de dépendance aux drogues et à l’alcool dans ses mémoires de 2020 : «Livre ouvert.» Son moment « le plus bas », a-t-elle dit, a été de se réveiller à Halloween en 2017 et de prendre son premier verre à 7 heures du matin. Le soir, elle était trop ivre pour emmener ses enfants faire des friandises.

«J’ai honte de dire que je ne sais pas qui leur a fait enfiler leurs costumes ce soir-là», écrit-elle dans le livre, selon les gens.

Depuis lors, Simpson se fait un devoir de célébrer chaque année son anniversaire de sobriété sur les réseaux sociaux. L’année dernière, elle a partagé une vidéo d’elle chantant sa chanson « Party of One » dans un studio d’enregistrement.

“La chose la plus importante que j’ai apprise au cours des 5 dernières années, sans que l’alcool ne soit un garde-fou contre l’évasion, c’est que je PEUX et VAIS TOUJOURS m’en sortir”, elle a écrit. «Je suis capable de presque tout ce qui me tient suffisamment à cœur pour y penser.»