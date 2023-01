Jessica Simpson partage une photo après avoir trouvé sa veste de lettre de pom-pom girl de 8e année

Jessica Simpson a toujours de l’esprit.

La magnat de la collection Jessica Simpson a partagé un retour en arrière avec ses fans plus tôt cette semaine lorsqu’elle a posté une photo d’elle avec sa veste de lettre de collège.

“J’ai trouvé ma veste de lettre de pom-pom girl en chef de 8e année”, a écrit Simpson, 42 ans, sur Instagram avec un selfie d’elle dans le souvenir vert et jaune. Simpson a terminé le look avec un bonnet orange et des boucles d’oreilles créoles.

“Oui ! Allez les Vikings !” sa sœur cadette Ashlee Simpson, 38 ans, a commenté avec un emoji riant.

“Tu y vas ma fille”, a écrit Sharon Stone, et Paris Hilton a laissé un emoji cœur yeux.

Ces dernières années, Simpson a été ouverte avec ses fans sur son parcours de perte de poids. La magnat de la collection Jessica Simpson a déclaré en septembre qu’après avoir perdu le poids de bébé de sa troisième grossesse, elle était capable de remettre tous ses vieux vêtements.

“Oh, ça alors, non”, a-t-elle dit Extra à l’époque lorsqu’on lui a demandé si elle s’était habituée à l’attention portée à sa perte de poids. “Est-ce que n’importe quelle femme le ferait ? Mais Lynda Carter m’a prévenu sur le tournage de “Dukes of Hazzard”. Elle m’a dit : ‘Je serai toujours Wonder Woman et comparée à Wonder Woman, et c’est ce que tu fais ici en tant que Daisy Duke. Sachez juste que les mots ‘Daisy Duke’ vous suivront pour le reste de votre carrière.'”

Simpson a ajouté : “J’ai été critiqué, et ça fait mal, mais j’ai pesé tous les poids et j’en ai été fier. J’ai décidé : ‘D’accord, tout le monde va parler de mon poids tout le temps, je pourrais aussi bien en tirer de l’argent et en faire une entreprise de vente de vêtements et d’acceptation.”

La maman de trois enfants a ajouté qu’elle avait perdu le poids qu’elle avait pris après avoir eu sa fille, Birdie, en 2019 avec l’aide d’un nutritionniste.

“Je suis allée voir un nutritionniste et j’avais besoin de corriger mes habitudes alimentaires”, a-t-elle déclaré.

“Je me sens absolument en bonne santé”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Je me sens comme avant d’avoir des enfants et toutes les hormones se déchaînent. Je me sens plus jeune, en fait. J’ai beaucoup plus d’énergie et oui, je peux porter tous les vêtements qui sont entreposés et que j’ai économisés pour [10-year-old daughter] Maxwell et [3-year-old daughter] Birdie. Peut-être que Birdie les dépassera parce que Maxwell m’a déjà dépassé !”

Simpson et son mari Eric Johnson partagent également un fils de 9 ans, Ace.