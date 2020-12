Jessica Simpson s’ouvre sur sa dyslexie.

La star de 40 ans s’est rendue sur Instagram le mardi 1er décembre pour célébrer ses mémoires, Livre ouvert, étant nommé l’un des meilleurs livres audio d’Apple de 2020 et de réfléchir à ce que c’était de lire son histoire à voix haute.

« LIVRE OUVERT, merci pour la thérapie », a écrit le chanteur de « With You ». « @Applebooks merci d’avoir reconnu et respecté mon histoire. Transformer mes peurs en sagesse a été pour le moins un voyage émouvant. J’apprécie la puissance de ces éloges de tout mon cœur. »

La mère de trois enfants a ensuite discuté de sa lutte contre la dyslexie, révélant: «Fait: je suis dyslexique et c’était la première fois que je lisais à haute voix sans hésitation. Je l’ai fait pour l’auditeur. Je l’ai fait pour ma famille. . Je l’ai fait pour moi. «

Dans son livre, sorti en février, Simpson a partagé plusieurs aspects de sa vie. Elle a écrit sur ses relations passées, détaillé son chemin vers la sobriété et se souvient avoir été abusée sexuellement dans son enfance par une fille qu’elle considérait comme une amie de la famille.