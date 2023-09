Jessica Simpson parle de porter l’emblématique Daisy Dukes dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Crédit d’image : Warner Bros/Kobal/Shutterstock

Jessica Simpson, 43 ans, ne met pas encore à la retraite ses célèbres Daisy Dukes ! L’actrice et chanteuse a parlé de continuer à porter le mini short intemporel lors d’une interview le 27 septembre avec PERSONNES. « Même si mes genoux commencent à s’affaisser au-dessus de mes rotules, je porterai toujours des Daisy Dukes avec fierté », a déclaré la mère de trois enfants au magazine tout en faisant également la promotion de sa ligne de vêtements.

Le hitmaker « Irrésistible » a même évoqué le fait d’être un « Cali-Cowgal » et de canaliser la tendance « Coastal Cowgirl » des décennies avant qu’elle ne devienne virale. « Je suis une Texane née et élevée qui a poursuivi ses rêves dans les collines d’Hollywood, donc je pense que cela correspond au terme Cali-Cowgal », a déclaré Jessica. Elle est sans doute devenue synonyme de la tendance des shorts Daisy Dukes depuis qu’elle est devenue célèbre au début.

La femme de 43 ans a même avoué porter encore une de ses pièces de Les ducs de Hazzard dans sa dernière campagne. « Cette saison, nous avons nommé le short en daim à franges ‘le Callie’ et je l’ai porté avec un style vintage. Willie Nelson tee-shirt que j’ai reçu pendant le tournage Ducs de Hazzard il y a plusieurs lunes », a expliqué Jessica au magazine. « Le combo crée un look rétro sudiste prêt pour les festivals. » Bien sûr, Jessica n’a pas pu s’empêcher de partager l’un de ses conseils de style avec les lecteurs. « Denim sur denim sur denim sur denim est toujours un choix puissant pour une impression sans effort », a-t-elle conseillé.

Plus tôt cette année, le natif du Texas a parlé à PERSONNES encore une fois sur son look emblématique de short en jean. Jessica a même admis posséder toujours le short de Les ducs de Hazzard lors de l’entretien du 14 avril. « Je suis toujours en route pour arriver quelque part avec mes shorts en jean et mes plateformes ! » elle a jailli. La chanteuse de « With You » a révélé qu’elle portait « plusieurs paires du même short » lorsqu’elle travaillait sur le film de 2005.

Outre la mode, Jessica s’est récemment rendue sur Instagram le 19 septembre pour célébrer son mari, Éric Johnson‘l’anniversaire de. « Eric a eu 44 ans le 15 septembre et sa famille lui a donné toutes les cellules d’amour dont nous disposons pour célébrer sa vie. Mon cœur est tellement pris par cet homme que je pourrais difficilement l’appeler le mien…. On t’aimeuuuu [sic] (ce n’est pas un gars d’Instagram, mais je pense toujours que plus il y a de bons vœux, mieux c’est) », a-t-elle légendé l’adorable carrousel de photos de famille avec Eric.