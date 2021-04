Jessica Simpson ne peut pas le regarder. Jennifer Love Hewitt a dit que cela «me faisait mal au cœur». Paris Hilton a suggéré que cela clarifiait ses propres mauvais traitements. Drew Barrymore a dit que c’était familier – quand le monde la pensait folle, elle était également privée de son autonomie.

«Framing Britney Spears», un documentaire du New York Times qui examine la bataille judiciaire de la pop star pour reprendre le contrôle de sa vie, est sorti en février mais de nombreuses célébrités en parlent encore publiquement. «Framing Britney» a non seulement révélé les mauvais traitements infligés par les médias à Spears, mais aussi la culture toxique pour toutes les femmes de haut niveau à la fin des années 90 et 2000.

Le documentaire s’inscrit dans la tendance des contenus revisitant les grandes histoires du passé avec les femmes au centre («I, Tonya», «Truth and Lies», «The Price of Gold», «The Clinton Affair»). Beaucoup de ces femmes parlent maintenant de la misogynie à laquelle elles ont été confrontées et du sexisme qu’elles ont intériorisé. Hewitt a dit qu’elle était «pleine d’espoir» que les choses changeaient. Sont-ils?

«À certains égards, c’est absolument mieux. À d’autres égards, c’est peut-être pire», a déclaré la journaliste Allison Yarrow, auteur de «90s Bitch: Media, Culture, and the Failed Promise of Gender Equality».

Les experts des médias, du genre et de la culture pop disent qu’il est reconnu que de nombreuses femmes qui ont dominé les projecteurs il y a quelques décennies étaient beaucoup plus dimensionnelles que ce que les médias voulaient nous faire croire. Il est maintenant reconnu qu’il y a certaines questions qu’il est inapproprié de poser, y compris si quelqu’un est vierge – une question que Spears, Simpson et d’autres stars adolescentes ont souvent rencontrées. Il n’est plus acceptable de faire des remarques sur la taille des seins d’une femme dans une interview, du moins pas sans qu’Internet n’éclate d’indignation.

Mais les célébrités féminines sont toujours en première ligne des guerres culturelles du pays, équilibrant leurs propres aspirations avec les désirs de leur public et les attentes de la société. Ils essaient de réussir dans une culture qui exige toujours l’accès à leur corps et, dans de nombreux cas, à leur vie privée. La chanteuse Billie Eilish, lauréate d’un Grammy Award, est connue pour porter des vêtements amples pour éviter la sexualisation et le contrôle, et la préoccupation des gens pour son style montre à quel point elle est une anomalie.

Les experts affirment que la demande de contenu est également beaucoup plus élevée qu’il y a des décennies, ce qui rend les célébrités plus vulnérables. Alors que l’augmentation des médias sociaux signifie que les personnalités publiques n’ont plus besoin d’être médiatisées par les médias traditionnels, les nouvelles plates-formes comportent leurs propres risques: le public ressent un droit d’accès encore plus grand et les femmes deviennent des cibles plus faciles pour les abus en ligne. La semaine dernière, Chrissy Teigen a quitté Twitter en disant: « Cela ne me sert plus aussi positivement que négativement ».

Alors que nous débattons de la culpabilité passée, les experts disent que nous ne pouvons pas ignorer comment le public continue de traiter les femmes de haut niveau dans le présent.

« Dans chaque cas, la honte éhontée qui visait ces femmes lorsque leurs histoires se disputaient est réexaminée, repensée et recadrée rétroactivement avec de nouvelles informations provenant de #MeToo, des campagnes de lutte contre l’intimidation et une augmentation générale – je l’espère – dans l’illumination sur le genre en Amérique », a déclaré Robert Thompson, professeur de culture populaire à l’Université de Syracuse. « Bien que certaines des discussions qui ont été catalysées par ‘Framing Britney Spears’ invitent à l’optimisme, je ne suis pas aussi optimiste à propos des innombrables autres cas qui ne peuvent pas être débattus sur Hulu. »

Questions sexistes « horribles »

Une grande partie de ce qui fait haleter les gens au documentaire Spears, ce sont les questions des médias qu’elle a posées: Ed McMahon demandant à Spears de 10 ans après une performance époustouflante sur Star Search, « avez-vous un petit ami? » Diane Sawyer demande à Spears de réagir à la première dame du Maryland qui veut «lui tirer dessus» pour avoir eu une mauvaise influence sur ses filles.

Hewitt a déclaré qu’il lui avait fallu des années pour comprendre que les questions auxquelles elle était censée répondre, en particulier sur son corps, étaient fausses.

«Pour une raison quelconque, dans mon cerveau, j’ai pu simplement dire: ‘OK, eh bien, je suppose qu’ils ne demanderaient pas si c’était inapproprié», a-t-elle déclaré dans une interview avec Vulture. «Maintenant que je suis plus âgé, je pense, ‘Mon Dieu, j’aurais aimé le savoir … alors j’aurais pu me défendre d’une manière ou d’une autre ou simplement ne pas répondre à ces questions.’ J’en ai ri la plupart du temps, et j’aurais aimé ne pas l’avoir fait. «

Pendant des années, les mauvais traitements infligés à Spears et à ses pairs étaient invisibles. Les experts disent que ces questions étaient tout à fait normales à l’époque. Personne ne pensait le contraire – ni les intervieweurs, ni le public et comme le démontre Hewitt, parfois même les femmes elles-mêmes.

« Les gens regardent en arrière et ils veulent en quelque sorte pointer du doigt et blâmer, agissant comme s’ils auraient mieux su à l’époque, ce qu’ils ne l’auraient pas fait, car c’était le moment. Ce sont les types de questions qui ont été posées, », a déclaré Kristin Lieb, auteur de« Genre, image de marque et industrie de la musique moderne: la construction sociale des stars féminines de la musique populaire ». « Sont-ils horribles? Absolument. La plupart d’entre nous les ont-ils reconnus comme horribles? Certains l’ont fait et d’autres pas. Maintenant, nous savons mieux où se trouvent ces lignes. »

Les réseaux sociaux changent les règles – pour le meilleur et pour le pire

Lorsque Spears est devenu célèbre, les médias grand public ont été beaucoup plus puissants pour façonner les récits publics. Il y avait moins d’options pour les célébrités pour créer des alternatives.

Désormais, la plupart des célébrités et des personnalités publiques comptent des millions d’abonnés sur Twitter, Instagram et TikTok, des plateformes qui leur permettent de raconter leurs histoires de manière pure – ou, à tout le moins, de mieux contrôler leurs messages.

« Monica Lewinsky … peut parler directement à plus de gens maintenant que les magazines et les journaux qui l’ont mise au pilori dans les années 90 », a déclaré Yarrow. « Il y a quelque chose de mieux dans la capacité des femmes en public à parler directement à leur public et à leurs fans. »

Dans le même temps, un rapport de 2017 du Pew Research Center a révélé que les femmes sont environ deux fois plus susceptibles que les hommes de dire qu’elles ont été ciblées en ligne en raison de leur sexe.

Droit à la vie et au corps des femmes

Lieb a déclaré qu’il y avait maintenant une pression plus intense sur les célébrités féminines pour qu’elles se partagent afin de rivaliser et de satisfaire le public. Une pop star, par exemple, qui ne partage pas autant de sa vie peut recevoir moins de couverture «pour ne pas vouloir se surpasser de manière de plus en plus personnelle».

Lorsqu’une célébrité féminine choisit de partager les parties les plus intimes d’elle-même, elle risque également d’être punie. Lorsque Teigen a subi une perte de grossesse plus tôt cette année, elle a posté une photo d’elle-même à l’hôpital en proie au chagrin. Certains utilisateurs de médias sociaux l’ont accusée d’exploiter sa propre douleur.

Les experts disent qu’une partie des droits du public s’étend aux corps des femmes. L’hyper-sexualisation était une caractéristique des années 90 et continue de persister.

Simpson, qui avait souvent honte de son corps au sommet de sa gloire, a déclaré dans une interview au magazine People qu’elle « avait passé tant d’années à me battre pour une norme corporelle irréaliste qui me faisait sentir comme un échec tout le temps. … Je ne pense pas que les gens se soient toujours rendu compte qu’il y avait un être humain, un cœur qui battait et des yeux qui travaillent avec des sentiments réels derrière ces gros titres et que les mots peuvent vous blesser et rester avec vous toute une vie. «

Une conversation sur les femmes, la célébrité et le sexisme qui doit aller plus loin

Les experts disent que c’est un exercice culturel utile de réfléchir de manière critique à la manière dont le public a laissé tomber de nombreuses célébrités féminines. Mais ces réflexions ne sont que le début.

Yarrow a déclaré qu’une grande partie de la conversation s’est concentrée sur les mauvais traitements infligés aux femmes blanches et doit s’étendre pour inclure les femmes de couleur. Après le documentaire Spears, l’attention a été portée au comportement passé de Justin Timberlake envers Spears, mais les fans de Janet Jackson ont également déclaré qu’il lui devait des excuses après leur tristement célèbre spectacle à la mi-temps du Super Bowl en 2004. Il s’est finalement excusé auprès d’eux tous les deux.

« Le documentaire de Britney Spears ouvre une conversation sur la façon dont les femmes étaient traitées dans les années 90, pour des conversations sur la fixation sur l’image corporelle et rien d’autre. Et il est excitant d’entendre ces autres personnes qui ont subi le même traitement en parler publiquement. . Mais ce n’est vraiment que le début », a déclaré Yarrow.

Yarrow met en garde les femmes qui se sentent complices des mauvais traitements infligés par ces stars de ne pas se blâmer. C’est beaucoup plus gros, dit-elle, que n’importe quel intervieweur, comédien, fan ou troll.

« Examinons une partie de la misogynie structurelle et du racisme qui ont permis aux femmes d’être couvertes dans les médias de cette manière », a-t-elle dit, « qui leur permet d’être encore couvertes par les médias de cette manière, et cela a produit cela. prochaine étape de l’identité publique dans les médias sociaux qui permet aux femmes de continuer à être harcelées et maltraitées. «

