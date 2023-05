Jessica Simpson offre à sa fille Maxwell un sac Louis Vuitton de 3 000 $ pour le jour J – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : @CelebCandidly / MEGA

Joyeux anniversaire à Maxwell Johnson ! Jessica Simpson, 42 ans, a reçu un incroyable cadeau d’anniversaire pour son aîné le dimanche 8 mai. La chanteuse a souhaité à sa fille un incroyable 11e anniversaire avec un magnifique sac de créateur de Louis Vuitton et l’a montrée en train de l’ouvrir sur une photo, que vous pouvez voir ici, sur son histoire Instagram. Sa fille avait l’air excitée en ouvrant le sac.

Le sac que Jessica a offert à sa fille était un sac Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 jaune fluo, avec un imprimé bleu électrique partout. Le sac coûte 3 150 $, selon le site Web du créateur. Sa fille, qui lui ressemble tellement avec ses cheveux blonds brillants, a également porté un t-shirt noir avec le visage de Jessica dessus, d’une de ses anciennes tournées de concerts.

Voir sa fille porter l’ancienne pièce de concert a définitivement rendu l’actrice nostalgique, et peut-être un peu surprise. « Maxi portait son t-shirt de concert VINTAGE », a-t-elle écrit. « Wow, je suis vintage. Elle m’a fait me sentir vieux et spécial à la fois.

Maxi est l’aînée des trois enfants que Jessica a avec son mari Éric Johnson, 43 ans, avec qui elle est mariée depuis 2014. Le couple a aussi un fils As Knute, 9 ans et une fille cadette Birdie Mae, 3. L’histoire Instagram n’était pas la seule célébration d’anniversaire que Jessica avait pour sa fille. Elle a également partagé une photo de la famille en train de déguster un gâteau, bien que Birdie ait semblé pleurer sur la photo.

Elle a également écrit un article beaucoup plus long en l’honneur de sa fille, mais elle a également partagé des nouvelles difficiles que son père Jo a reçu un diagnostic de cancer des os, mais elle a dit que sa fille avait utilisé son souhait d’anniversaire pour que son traitement soit un succès, et heureusement, ce fut le cas. « Le souhait d’anniversaire de Maxwell était que le traitement contre le cancer des os de Papa Joe fonctionne », a écrit Jessica dans une légende. « Merci Maxi Drew d’avoir utilisé votre souhait sur notre famille et, plus important encore, sur mon père. Vous êtes fascinant, inébranlable, intelligent, passionné, généreux, aimant, dévoué, inspirant, séduisant, confiant, empathique, puissant, intuitif, beau, DÉTERMINÉ, éclairé et PLEIN D’ÉMERVEILLEMENT.

