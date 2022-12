Jessica Simpson montre sa coupe de cheveux devant le sapin de Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Polk/Invision/AP/Shutterstock

Jessica Simpson apporte la joie de Noël avec sa nouvelle photo Instagram. La maman de trois enfants a posté une photo d’elle-même festive devant un sapin de Noël le 23 décembre. Sur la photo, elle porte un jean avec des bottes à lacets jusqu’aux genoux. l’ensemble est associé à une veste en fourrure et à des cheveux lisses et lisses.

La coupe de cheveux émoussée semble être nouvelle, car Jess balançait des serrures beaucoup plus longues dans ses autres photos récentes. Pour compléter son look de vacances, Jessica a porté un rouge à lèvres rouge vif, qui correspondait à la couleur de l’arbre de Noël derrière elle. Elle a légendé le message avec des emojis festifs de cœur rouge et vert.

La silhouette mince de Jessica est pleinement exposée dans sa nouvelle photo. Plus tôt cette année, elle a révélé qu’elle avait perdu 100 livres après avoir donné naissance à son troisième enfant en 2019. En novembre, l’apparence mince de Jessica a été critiquée après son apparition dans une publicité pour Pottery Barn. Cependant, elle a insisté sur le fait qu’elle était en parfaite santé.

“Nous avons tous nos jours où nous voulons être, regarder, faire et nous sentir mieux”, a écrit Jessica sur Instagram. “Personne n’est seul avec ce sentiment, je peux vous le promettre. Je me suis réveillé à la fois anxieux et anxieux, mais aussi en colère et sur la défensive – comme certains d’entre vous. Je sais ce qui fonctionne pour moi et c’est de lâcher prise et de simplement chanter en me regardant directement dans le miroir, droit dans mes yeux pour vraiment me voir et me comprendre. Je peux me connecter avec mon rythme cardiaque. Je suis stable et fort. Je suis à la maison.”

Elle a conclu son message en faisant savoir aux fans et aux haines que “personne ne volera [her] de sa joie. Elle a également ajouté: “Tu pourrais t’en approcher, mais c’est à moi de le posséder. Le vôtre devrait l’être aussi.

Jessica est la fière maman de trois enfants qu’elle partage avec son mari, Eric Johnson. Plus tôt ce mois-ci, la famille a pris des vacances au ski et Jess a également montré ses ensembles de ski élégants sur Instagram.

