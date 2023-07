Jessica Simpson masque Nick Lachey et répond aux rumeurs de Mark Wahlberg – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jessica Simpson semblait diss son ex-mari Nick Lachey dans une nouvelle interview tentaculaire qui couvrait tout, des rumeurs Ozempic aux spéculations sur les affaires et tout le reste. Interrogé par Agitation à propos de l’impression favorable que le public avait de lui lors de la diffusion de leur émission de téléréalité sur MTV entre 2003 et 2005, elle a offert un zinger. « C’est incroyable ce que la publicité peut faire », a-t-elle dit, ombrageant apparemment le L’amour est aveugle héberger.

Pour l’article de couverture, qui a été publié le jeudi 6 juillet, elle a également été interrogée sur des aveux antérieurs concernant une histoire d’amour passée avec une « star de cinéma » très célèbre et religieuse qui avait une petite amie et a fait que Jessica se sente « comme une call-girl ». Les commentaires ont été faits dans un essai publié par Amazon intitulé Star de cinéma en complément de ses mémoires 2020 Livre ouvert. Quand le point de vente a laissé tomber le nom Mark Wahlbergelle a simplement ri et a refusé d’identifier l’homme avec qui elle aurait eu la relation présumée. « Il y a beaucoup de catholiques là-bas, dit-elle. Jessica s’est finalement mariée Eric Johnson en 2014 et a depuis accueilli trois enfants avec lui — Maxwell, Aset Birdie.

Ailleurs dans l’interview, elle a avoué qu’elle sentait que le hit de télé-réalité de MTV l’avait renforcée d’une manière surprenante. « Ce qui m’a donné le contrôle, c’est que les gens me voyaient vulnérable sur Jeunes mariés, » dit-elle. « Mon pouvoir est dans ma vulnérabilité. » Quant à l’idée que les émissions de téléréalité gèrent simplement le contenu, elle a affirmé que ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Nouveaux mariés : Nick et Jessica. « C’est moi, » dit-elle.

Elle a également affirmé qu’elle était toujours la même personne qu’elle était pendant la diffusion de l’émission du début au milieu des années 2000. « Je suis toujours cette personne », a-t-elle déclaré, notant que ses enfants dénichaient désormais des clips via YouTube. « Honnêtement, si Eric me disait que je devais faire toute la lessive, je la jetterais quand même par-dessus la rampe et je ferais une crise. »

