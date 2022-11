Jessica Simpson fait visiter la chambre de sa fille Birdie : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Trois ans après la naissance de son plus jeune enfant, Birdievedette de la télévision Jessica Simpson, 42 ans, a laissé ses 6,1 millions d’abonnés Instagram jeter un œil à la chambre chic de sa fille pour une collaboration avec Pottery Barn. “‘Je ne pense vraiment pas qu’il y ait un risque que vous ne puissiez pas prendre.’ – @jessicasimpson Jetez un coup d’œil dans la chambre audacieuse et ludique de la chanteuse pour Birdie, sa fille de 3 ans », lit-on dans la légende de la vidéo. La beauté blonde a porté une robe à imprimé animal avec une ceinture épaisse chic et des bracelets en or pour la visite à domicile. Elle a également choisi de garder ses longues mèches blondes dans des vagues naturelles lâches tout en marchant pieds nus pour un ensemble confortable mais élégant.

Plus à propos Jessica Simpson

La maman de trois enfants a commenté le style de Pottery Barn, le qualifiant de design classique mais moderne. “Pottery Barn est entièrement américain, mais il a aussi cette tendance avant-gardiste”, a déclaré Jessica via l’histoire Instagram de la société. Birdie a également fait une apparition adorable dans les photos et vidéos promotionnelles. La petite a porté une salopette rayée et une chemise noire à manches longues tout en se jumelant avec sa maman dans un ensemble sans chaussures.

“J’ai été vraiment attiré par les imprimés géométriques et la palette de couleurs”, a déclaré l’homme de 42 ans. “Pour moi, c’est vraiment la personnalité de Birdie. Merci à tous d’avoir visité l’adorable chambre de Birdie Mae Johnson.” Jessica a également noté que la luxueuse chambre d’enfant n’avait pas seulement été conçue par Pottery Barn, mais qu’elle avait même ajouté ses propres touches. Un grand nombre de Le prix de la beauté Les followers de la star ont profité de la section des commentaires pour féliciter Jessica pour la magnifique chambre. “J’adore cette pièce !”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : “Oh mon Dieu, c’est mignon.”

La visite à domicile de Jessica intervient six mois après qu’elle a parlé de son parcours de perte de poids de 100 livres sur Le vrai. “Eh bien, ça a pris trois ans, j’appelle ça ‘une patience déterminée'”, a déclaré l’actrice aux animateurs du talk-show de jour. “Je crois qu’il faut se fixer de petits objectifs, car dans ma vie, comment je l’ai fait”, a-t-elle poursuivi. “Il existe des moyens simples de jeter l’éponge et de se sentir comme si c’était impossible, donc les petits objectifs, pour moi, sont ce qui m’a aidé à atteindre l’objectif principal.” Elle a également fait référence à la photo de bikini virale qu’elle a publiée le 7 avril et a déclaré que s’intégrer dans ce bikini n’était “jamais mon objectif principal”.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lorsqu’elle a partagé la photo du bikini à fleurs, la star a écrit à quel point elle était fière d’elle-même. “J’ai gagné et perdu 100 livres 3x donc je n’ai jamais pensé que ce moment pourrait ou arriverait, mais je suis enfin en train de sortir du printemps en portant un BIKINI !!!!!! Travail acharné Détermination Amour de soi J’ai apprécié un bon cri de fierté aujourd’hui », a-t-elle légendé le message. Jessica est mariée à Eric Johnson43 ans, et ils partagent deux autres enfants ensemble, dont, Maxwell10, et As9. Elle était auparavant mariée à la star de la télé-réalité Nick Lachey48 ans, de 2002 jusqu’à leur divorce en 2006.