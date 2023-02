Jessica Simpson fait pipi dans l’herbe pendant une séance photo en plein air – Hollywood Life

Voir la galerie





Jessica Simpson n’a pas peur de faire pipi dans la nature – ou de le faire savoir au monde. La chanteuse et actrice de 42 ans s’est rendue sur son Instagram le 10 février avec une photo d’elle-même accroupie pour aller aux toilettes lors d’une séance photo pour sa collection Jessica Simpson. “Quand tu dois y aller, tu dois y aller”, a-t-elle légendé avec légèreté la photo, sur laquelle elle riait visiblement. “Définissez la vie #BTS”, a-t-elle ajouté. La mère de trois enfants portait un haut blanc et des bottes mi-mollet beiges pendant sa pause aux toilettes et a coiffé ses vagues blondes décolorées.

Même si Jessica semblait penser que sa salle de bain de fortune était hilarante, tout le monde n’était pas d’accord. “Je comprends que c’est normal… Mais en prendre une photo et la publier en ligne… bizarre », a commenté un utilisateur d’Instagram sous la photo. “Vous n’êtes pas obligée de publier tout ce que vous faites en ligne, madame ..” a ajouté une seconde, avec des dizaines d’autres écrivant des notes similaires. Une troisième personne non amusée a écrit : « Pourquoi même prendre une photo ? Oui, nous sommes tous passés par là.

Cependant, plusieurs fans sont également venus à la défense de Jessica. “Votre humain, merci pour le partage … et ignorez les ennemis”, a commenté une personne. “Mec. Ces commentaires ne passent pas le test d’ambiance », a claqué un autre partisan. “C’est marrant. Vous ne pouvez rien voir. Elle a toujours été maladroite. Vous cherchez juste des raisons de juger et de détester. Obtenez un meilleur passe-temps.

Le poste qui fait tourner la tête a suivi une image époustouflante de Jessica posant avec son mari de huit ans, Eric Johnson. Elle a porté une jolie robe longue noire qu’elle a accessoirisée avec une grosse ceinture dorée et des bottes marron de style cowgirl de la collection Jessica Simpson.

La chanteuse de “Forbidden Fruit” a récemment fait la une des journaux pour avoir partagé une histoire choquante sur son passé qui impliquait qu’elle était une liaison pour quelqu’un dont elle ne savait pas qu’elle était en couple. Elle a rappelé la situation sommaire dans un court essai pour Amazon intitulé Star de cinéma : ils disent toujours qu’ils sont célibataires qui a été publié le 1er février. Vers le début de l’histoire, elle a révélé que des étincelles ont volé instantanément lorsqu’elle et la mystérieuse “star de cinéma” de la liste A se sont rencontrées. «Cette mégastar, que j’ai grandi en pensant qu’elle était si sexy, m’a regardé de haut en bas. Comme s’il me déshabillait avec ses yeux », se souvient-elle de leur première interaction.

Ils se sont finalement réunis après son mariage de quatre ans avec Nick Lachey terminé, mais Jessica a senti que quelque chose n’allait pas lorsque l’acteur l’a obligée à se faufiler par l’entrée arrière de son hôtel et par la sortie de secours alors qu’il tournait un film. “Je me fichais qu’il soit mon fantasme d’adolescent devenu réalité, ce n’était pas un choix dont la même fille, ma jeune moi, serait fière”, a-t-elle écrit, expliquant pourquoi elle avait décidé de quitter la chambre d’hôtel de l’homme sans avertissement. lui.

Après la publication de l’histoire juteuse, une source de Nous hebdomadaire a affirmé que son mari était déjà au courant de l’affaire. “Jessica s’est ouverte sur vraiment tout. Elle avait encore des secrets et elle voulait les retirer de sa poitrine », a ajouté l’initié.

