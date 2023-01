Jessica Simpson étourdit les fans avec une jolie photo de famille en l’honneur de l’anniversaire de maman : “Fontaine de jouvence”

Jessica Simpson choque les fans avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux.

La chanteuse de 42 ans s’est rendue sur Instagram lundi et a partagé une jolie photo de famille en l’honneur du 62e anniversaire de sa mère.

“Nous le sommes parce qu’elle est… Merci maman d’avoir vécu 62 ans de vie au maximum. Tu inspires une force et une détermination inébranlables avec le cœur le plus pur. Le statut de héros, en effet”, lit-on dans la légende de Simpson.

JESSICA SIMPSON ET ALICIA SILVERSTONE DIRIGENT LES STARS DE HOLLYWOOD À LA POURSUITE DE LA FONTAINE DE JEUNESSE VIA DES PROCÉDURES NON CHIRURGICALES

“Nous avons passé une belle semaine à célébrer notre maman – la petite et puissante née ! Que Dieu vous bénisse abondamment ! Vous aimer est l’un des plus grands trésors de la vie ! 1.18.23”

Dans le cliché, la chanteuse “Irresistible” est photographiée entre sa soeur Ashlee Simpson, âgée de 38 ans, avec leur mère Tina assise de l’autre côté.

Jessica a enfilé une veste argentée et noire scintillante avec un collier de perles embelli, tandis qu’Ashlee portait un imprimé noir et animal.

Cependant, leur mère a vraiment volé la vedette sur la photo de famille, car les fans ont été complètement surpris de voir à quel point elle avait l’air jeune.

JESSICA SIMPSON A DES FANS PRÉOCCUPÉS PAR LA RÉCENTE VIDÉO INSTAGRAM

“Est-ce que ta mère a trouvé la fontaine de jouvence ?!?!” a demandé de manière choquante un utilisateur d’Instagram.

Un autre fan a commenté : “Attends, leur mère est sur cette photo ?!?”

“Qui sur cette photo a 62 ans ? ! Ce n’est pas… quelqu’un sur cette photo a 62 ans ! Et je ne suis pas gentil, juste des FAITS”, lit-on dans une réponse supplémentaire.

D’autres fans ont continué à admirer la mère de deux enfants.

JESSICA SIMPSON S’ACCROCHE À ASPEN AVEC SON MARI ET SA FAMILLE EN VACANCES D’HIVER: “SNOW BUNNIES”

“Ta mère n’a pas l’air d’avoir 62 ans.

Tina a montré son amour et son soutien pour ses filles à travers ses publications sur les réseaux sociaux dans le passé.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors qu’elle détient le titre de présidente de la marque Jessica Simpson Collection – l’entreprise de mode de sa plus jeune fille – Tina a partagé plusieurs photos à l’intérieur de leur magasin.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Jessica est la directrice générale de son entreprise de mode, et les deux sont fréquemment photographiées affichant leur dernière collection sur Instagram.

Tina démontre fréquemment son amour pour sa famille, en publiant des articles sur ses petits-fils et à quel point elle est fière de ses filles au fil des ans.