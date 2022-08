Jessica Simpson étourdit dans un maillot de bain découpé alors qu’elle célèbre une escapade mexicaine «sexy» avec «l’amant» Eric Johnson

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jessica Simpson a grésillé dans un maillot de bain noir découpé et des talons à plateforme à lanières pendant ses vacances au Mexique avec son mari Eric Johnson.

Mercredi, la chanteuse de 42 ans a partagé une photo sur Instagram dans laquelle elle a été vue en train de poser sur une plage de Cabo San Lucas alors que le soleil se couchait dans les vagues de l’océan derrière elle.

“Le soleil se couche sur l’escapade mexicaine la plus romantique, sexy et bien méritée (si je le fais moi-même) avec mon amant de toujours @ericjohnson alrighhhht”, a écrit l’entrepreneuse de mode dans la légende de son message.

Elle a poursuivi : “Awww ça va me manquer, mais je ramènerai à la maison beaucoup de passion supplémentaire pour tout le monde et tout ce qui est sûr.”

“Adios Cabo San Lucas”, a conclu l’actrice “Employée du mois”, ajoutant des émoticônes d’un palmier, d’un soleil, d’une vague, d’un baiser et d’un cœur blanc.

L’auteur “Open Book” a montré sa silhouette soignée dans le une-pièce sexy, qui était orné de détails dorés.

Simpson accessoirisé avec des lunettes de soleil noires à monture carrée surdimensionnées, un gros bracelet, une grande montre en or et un collier en chaîne en or avec un pendentif en bijou.

L’ancienne élève de “Fashion Star” portait ses longues mèches blondes en vagues lâches qui tombaient au-delà de sa taille.

Simpson et Johnson, 42 ans, ont commencé à se fréquenter en 2010 et se sont mariés en 2014. Le couple partage ses filles Maxwell Drew, 10 ans, et Birdie Mae, 3 ans, et son fils Ace Knute, 9 ans.

Le hitmaker “I Wanna Love You Forever” était auparavant marié à la pop star Nick Lachey, 48 ans, de 2002 à 2006. Les deux sont devenus célèbres dans le monde entier lorsqu’ils ont joué dans l’émission à succès de MTV “Newlyweds: Nick and Jessica”.

Johnson a finalisé son divorce avec sa première femme, la styliste Keri Johnson, en 2010 après cinq ans de mariage.

Simpson a partagé un autre cliché sensuel de son escapade avec Johnson jeudi. La native du Texas a enfilé un chapeau de cow-boy, d’énormes lunettes de soleil aviateur, un bikini marron ceinturé d’argent sterling et une paire de talons à bride en T Dany de sa collection Jessica Simpson.

“Sans que 3 enfants aient besoin que je me dépêche, j’ai eu le temps d’accessoiriser le bikini. Ce sont les petites choses qui me rendent heureuse (enfin, le @jessicasimpsonstyle Dany est dans ma couleur préférée – LEOPARD)”, les “Dukes of Hazzard” star a écrit dans la légende.

Les deux publications récentes de Simpson ont été inondées de commentaires élogieux de fans qui l’ont complimentée sur son physique tonique.

En avril, la chanteuse a partagé une photo en bikini tout en parlant de son parcours de perte de poids.

“J’ai gagné et perdu 100 livres 3x donc je n’aurais jamais pensé que ce moment pourrait ou arriverait, mais je suis enfin en train de porter un BIKINI !!!!!!”, a-t-elle légendé l’image d’elle-même dans un cachemire rose deux -pièce.

Elle a poursuivi : “Travail acharné. Détermination. Amour de soi. J’ai apprécié un bon cri de fierté aujourd’hui.”

Simpson a discuté du moment marquant lors d’une apparition dans le talk-show “The Real” plus tard ce mois-là.

Elle a expliqué qu’il lui a fallu trois ans pour perdre du poids de manière “saine”, ce qu’elle a appelé “une patience déterminée”.

“Je crois qu’il faut se fixer de petits objectifs parce que dans ma vie et comment je l’ai fait, il y a des moyens faciles de jeter l’éponge et de se sentir comme si c’était impossible”, a déclaré le créateur de mode.

“Donc, les petits objectifs pour moi sont ce qui m’a aidé à atteindre l’objectif principal.”

Elle a poursuivi : “Être en bikini n’a jamais été mon objectif principal. Je veux dire, je l’ai fait dans la vingtaine.”

Simpson a expliqué que même si elle avait apporté des bikinis lors de son voyage d’avril, elle avait supposé qu’elle s’en tiendrait aux maillots de bain une pièce.

Elle a décrit le moment où elle a mis le bikini comme “super émouvant” et a dit qu’elle voulait le partager avec ses fans.

“J’étais très fier de moi pour avoir fait ce qui semblait parfois complètement impossible”, a déclaré Simpson.

L’actrice a poursuivi en disant qu’elle avait tendance à prendre du poids facilement lorsqu’elle était enceinte et que sa grossesse avec son plus jeune enfant était particulièrement difficile.

“Je célèbre la grossesse, mais cette dernière grossesse a été vraiment difficile pour moi”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas si c’était parce que j’étais plus âgée, les hormones et toutes sortes de choses, mais ouais, Birdie m’a donné un étirement brutal.”