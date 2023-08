Jessica Simpson et sa fille Maxwell ressemblent à des jumelles en faisant du shopping – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristin Callahan/ACE Pictures/Shutterstock

Jessica Simpson43 ans, et sa fille Maxwell, 11 ans, ressemblaient à des jumeaux alors qu’ils faisaient leurs courses à Los Angeles, en Californie, samedi. La chanteuse et son sosie ont été photographiés marchant à l’extérieur du magasin alors qu’ils portaient des tenues décontractées. Ils sont restés proches et ont bavardé pendant que la maman adorée avait un sac sur une épaule et tenait un gobelet dans une main.

La tenue de Jessica comprenait un sweat-shirt noir, un jean évasé et des bottes noires. Elle avait également les cheveux détachés et ajouté des lunettes de soleil. Maxwell a enfilé un débardeur rouge sous un short blanc et des sandales beiges, et avait les cheveux relevés en queue de cheval.

La dernière sortie de Jessica et Maxwell survient après que le crooner « I Wanna Love You Forever » a célébré son anniversaire en publiant un magnifique selfie sans maquillage. Elle portait un châle rouge vif et avait ses célèbres cheveux blonds tirés en arrière dans un chignon élégant pour montrer sa peau parfaite. Elle a terminé le look avec un collier en cristal délicat et une paire de boucles d’oreilles créoles, et a souri vivement à la caméra. « 43 sans maquillage (un peu. Ha. J’ai recourbé mes cils.) », Elle a légendé le message.

La vie mouvementée de Jessica consiste non seulement à poser pour des photos accrocheuses, mais également à passer le plus de temps possible avec ses enfants. En plus de Maxwell, elle partage son fils As10 ans et sa fille Birdie4 ans, avec son mari Eric Johnsonavec qui elle est mariée depuis 2014. En avril, la famille a été vue en train de faire une sortie à Malibu, et en mai, Jessica et Maxwell ont joyeusement posé pour des photos devant un studio de musique.

Lorsque Jessica ne fait pas la une des journaux pour ses sorties en famille et ses selfies, elle le fait pour parler de sa perte de poids inspirante. Après que les fans aient spéculé qu’elle prenait le médicament contre le diabète, Ozempic, pour l’aider à perdre du poids, elle a remis les pendules à l’heure, dans une interview avec Agitation. « Oh Seigneur », a-t-elle dit, interrogée sur les rumeurs. « Je veux dire, ce n’est pas [Ozempic]. C’est de la volonté. Je me dis, est-ce que les gens veulent que je boive encore ? Parce que c’est à ce moment-là que j’étais plus lourd. Ou ils veulent que j’aie un autre bébé ? Mon corps ne peut pas le faire.