Jessica Simpson et Alicia Silverstone dirigent les stars hollywoodiennes à la poursuite de la fontaine de jouvence via des procédures non chirurgicales

La chirurgie plastique est toujours de saison à Hollywood, mais certaines célébrités choisissent une voie différente pour obtenir des caractéristiques impeccables à tout âge – une procédure non chirurgicale à la fois.

Avec des dizaines d’options peu invasives sur le marché, Jessica Simpson et Alicia Silverstone se sont tournées vers EmFace, un appareil unique sans aiguille pour tonifier les muscles du visage et donner un coup de pouce sans avoir à passer sous le bistouri.

Pendant ce temps, Sarah Michelle Gellar s’est tournée vers la technologie Sofwave, qui favorise les améliorations du visage en moins d’une heure et avec un temps d’arrêt minimal ou nul pendant la récupération.

Le microneedling est également une procédure cosmétique populaire appréciée des professionnels de l’industrie du divertissement et des amateurs de soins de la peau. En 2019, la facialiste de Jennifer Aniston, Georgia Louise, a révélé le régime de la star à E! News, qui comprend “le micro-aiguilletage dans une boîte”.

Pour Simpson, elle pouvait à peine exprimer ses émotions en ressentant les courants EmFace pour la première fois. “Ça chatouille”, a-t-elle dit entre deux rires dans une vidéo Instagram. “Ça me donne des frissons.”

Silverstone a poursuivi EmFace parce que c’était “complètement naturel” et que rien “n’entrait dans mon corps”. Brooke Burke a utilisé le traitement dans le cadre de sa routine de remise en forme de la peau. Dr Brian Kinney attribue EmFace comme le nouveau Botox sans aiguille.

“Vous pouvez aller au gymnase pour travailler vos abdominaux, vos fessiers ou vos quadriceps, mais vous ne pouvez pas aller au gymnase pour travailler votre front, vos joues et vos sourcils”, a déclaré Kinney à Fox News Digital. “C’est là qu’EmFace entre en jeu pour un rajeunissement facial non chirurgical sûr et efficace.”

Quant au coût? Les traitements commencent à 1 000 $.

Gellar et la star de “Real Housewives of Beverly Hills”, Crystal Kung Minkoff, se sont arrêtées chez le Dr. Grégory Muller‘s office récemment pour les traitements Sofwave. Gellar a posté sur Instagram : “Qu’en penses-tu @crystalkungminkoff – sommes-nous nous-mêmes plus jeunes ?!?”

Le chirurgien plasticien Mueller s’est vanté de la technologie d’énergie ultrasonore Sofwave que ses clients ont vu des résultats immédiats avec le traitement des rides et ridules du visage.

“La réalité est que tout le monde n’a pas besoin d’une intervention chirurgicale et tout le monde ne veut pas d’une intervention chirurgicale”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Pendant des années, j’ai cherché une technologie ou un laser ou quelque chose qui resserrerait simplement la peau et aurait un minimum d’inconfort, peu ou pas de temps d’arrêt et quelque chose que les patients aimaient, quelque chose qui avait de bons résultats.”

Il a ajouté: “Sofwave correspondait à mon rêve sans avoir à aller au bloc opératoire.”

Meredith Marks de “Real Housewives of Salt Lake City” s’est également vantée du traitement, qui varie entre 1 000 et 3 000 dollars. Elle a dit que c’était “plutôt indolore” et juste “un peu chaud et picotant”.

Après l’application d’un anesthésique topique sur une zone ciblée telle que le cou ou le front, la technologie de faisceau parallèle à ultrasons synchrones génère de la chaleur au milieu du derme qui aide à promouvoir le nouveau collagène.

Sofwave est différent d’un traitement au laser où les soins ultérieurs nécessitent une exposition minimale au soleil. Toute couleur ou type de peau peut bénéficier de la procédure.

Dermatologue à Beverly Hills Le Dr Jason Emer a fait l’éloge du microneedling pour la construction de collagène. Le traitement perforant peut rétrécir les pores et améliorer les rides et, au fil du temps, diminuer la pigmentation de la peau et les dommages causés par le soleil.

Gwyneth Paltrow a déjà parlé du soin de beauté. “Ils prennent de minuscules aiguilles d’acupuncture avec des vitamines et les injectent à la surface de votre peau”, a-t-elle expliqué à Well + Good en 2016. bizarre. Ma peau a semblé vraiment éclatante pendant plusieurs jours, je dois vous dire. “

Olivia Culpo, qui dit qu’elle est “toujours partante pour essayer un nouveau traitement et voir comment cela fonctionne”, a également partagé son expérience avec le microneedling RF, qui peut aller jusqu’à 2 000 $.

Culpo a noté dans son blog que “l’ensemble du processus n’a pas pris longtemps du tout, et j’ai immédiatement senti que ma peau était éclatante, plus lisse et plus tonique”.

“En ayant de petites perforations sur la peau, les produits de soins de la peau de qualité médicale fonctionnent mieux et font briller la peau rapidement et avec plus d’effet”, a déclaré Emer. “Cependant, le microneedling simple est obsolète. Les résultats sont de courte durée, et le microneedling avec chaleur (alias microneedling radiofréquence ou MNRF) est ce qui est” chaud “- sans jeu de mots – à Hollywood. Surtout pour les célébrités qui veulent une amélioration dans leur teint de peau mais AUSSI en raffermissant la peau.”

Emer a révélé que la nouvelle technologie PIXEL8 va “plus loin que le simple micro-aiguilletage ET fournit de l’énergie à la peau, ce qui améliore les cicatrices, resserre la peau et donne une augmentation massive de la production de collagène”.