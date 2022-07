Jessica Simpson critiquée pour avoir donné une tétine à sa fille de 3 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les fans donnent à Jessica Simpson une partie de leur esprit.

L’actrice, 42 ans, pris à Instagram au cours du week-end et a partagé une série d’images de sa famille en vacances au bord du lac. Sur certaines images, la fille de Simpson, Birdie, 3 ans, a été vue avec une tétine dans la bouche.

Sa section de commentaires s’est rapidement remplie de fans désapprouvant que Birdie utilise toujours une tétine à son âge.

“C’est une tétine !?????” un utilisateur a commenté. Un autre a ajouté : “Birdies un peu vieux pour un binkie, vous ne pensez pas.”

JESSICA SIMPSON S’EXPRIME APRÈS AVOIR RÉCUPÉRÉ LA “PROPRIÉTÉ À 100 %” DE SON ENTREPRISE D’UN MILLIARD DE DOLLARS

Un autre utilisateur d’Instagram a souligné l’âge de Birdie et a écrit: “Pourquoi la binkie n’est-elle pas trop vieille pour ça .. ????”

Bien que la section des commentaires de Simpson ait présenté des commentaires négatifs sur ses décisions parentales, certains utilisateurs ont défendu l’actrice.

“J’espère sincèrement que Jess ne lira pas les commentaires dégoûtants ici. Cela doit être destructeur pour l’âme que vos photos soient sélectionnées en ligne par des inconnus”, a commenté l’utilisateur.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Et avant que quelqu’un commence par le oh c’est une personnalité publique, NON ça ne vous donne pas un laissez-passer gratuit pour dire des choses horribles, elle est humaine, c’est son espace et nous ne savons rien de sa vie personnelle à part ce qu’elle décide de partager .”

Simpson n’a pas commenté la négativité et a plutôt partagé un anniversaire Publication Instagram où elle a dit qu’elle était fière de sa “foi, de sa résilience et de sa force”.

“Je suis très fière de ma foi, de ma résilience et de ma force au cours des 4 dernières décennies”, a-t-elle écrit à côté d’une image d’elle-même vêtue d’une robe noire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je me connais et je l’aime beaucoup. Je connais mon but et je dois dire que mesdames et messieurs, je suis équipé pour valser dans chaque rêve que je possède en toute confiance. Je suis humble et honoré d’être enfin mon propre meilleur ami.”