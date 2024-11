Jessica Simpson célèbre sept ans de sobriété au milieu de rumeurs de troubles conjugaux

Jessica Simpson a célébré vendredi sept ans sans alcool au milieu de son parcours de sobriété.

Pour célébrer son accomplissement majeur, la chanteuse de 44 ans a partagé sur Instagram une photo en noir et blanc d’elle voyageant dans un avion.

Pendant le vol, elle a pris une photo d’elle regardant et admirant la vue depuis le siège côté hublot de son vol.

La star de Dukes Of Hazzard – dont la rumeur dit qu’elle se dirige vers le divorce après 10 ans de mariage avec son mari Eric Johnson – a posé pensivement, la main sur le menton.

A côté de la photo évocatrice et symbolique, elle a écrit : «[Seven years] Il y a quelques jours, je me suis rendu compte que je n’avais plus d’alcool.

Son annonce intervient peu de temps après que des rumeurs ont émergé selon lesquelles son mariage avec Johnson, 45 ans, était en péril.

Elle et l’ancien footballeur se sont mariés en 2014 et ils partagent trois enfants : leurs filles Max, 12 ans, et Birdie, cinq ans ; et son fils Ace, 11 ans.

Récemment, l’actrice de Blonde Ambition a été aperçue à plusieurs reprises sans son alliance.

Elle n’a pas non plus partagé de photos avec son mari depuis plus d’un an, et elle a sauté l’habituel hommage d’anniversaire en septembre, qui était sa tradition depuis des années.

Les deux hommes ont été vus ensemble pour la dernière fois en public en juin, alors qu’ils assistaient ensemble à la remise des diplômes de la maternelle de Birdie.

Des sources ont affirmé qu’un changement s’était produit après qu’elle soit devenue sobre en 2017, selon Vie et style.

Johnson avait soutenu Simpson au milieu de ses luttes contre l’alcool. Une source proche a affirmé qu ‘ »elle sera toujours reconnaissante, mais elle a beaucoup changé sa façon de penser et ses priorités depuis lors ».

La source a déclaré au média : « Dernièrement, Jessica a réévalué son bonheur, son mariage et son empire commercial et elle est prête à repartir à zéro. C’est à peu près fini entre elle et Eric ; ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne demande le divorce.

L’initié a ajouté: « Il a toujours été solidaire et un père extraordinaire. Ils ont essayé le counseling de couple, qui a fonctionné pendant un certain temps, mais ensuite les choses sont revenues comme avant. Ils ne passent plus autant de temps ensemble qu’avant, et ils se sont simplement éloignés.

Depuis lors, la source a affirmé : « Jess et Eric ont dû avoir des conversations très difficiles, notamment sur la question de mettre fin à leur relation. »

À propos de son avenir, la source a déclaré : « Elle veut développer son empire au niveau supérieur et a vraiment été inspirée par Kim Kardashian. »

La source a déclaré qu’elle admirait le magnat de la mode milliardaire et fondateur de SKIMS – dont la fille, North, 11 ans, est la meilleure amie de Maxwell, la fille de Simpson – parce qu’elle « a mis ses propres quatre [sic] divorce derrière elle et s’épanouit désormais en tant que mère célibataire et femme d’affaires.