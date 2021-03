Jessica Simpson donne naissance à son bébé n ° 3

Joyeux anniversaire, Birdie!

Jessica Simpson et Eric Johnsonla plus jeune fille et le troisième enfant de Birdie Mae Johnson a eu 2 ans le vendredi 19 mars et la famille a célébré avec une fête d’anniversaire sur le thème des animaux. Mais d’abord, les beignets.

« Nous avons commencé la célébration de l’anniversaire de Birdie au moment où elle s’est réveillée avec son petit-déjeuner préféré … DONUTS », a écrit Jessica, 40 ans. Instagram. « Je ne peux pas croire que mon bébé a 2 ans. »

La chanteuse et magnat de la mode a posté une photo d’elle, Eric, leurs enfants aînés Maxwell Drew Johnson, 8 et Ace Knute Johnson, 7 ans, leur chien Gamelle et le petit Birdie, qui porte une couronne en feutre et tient un beignet en forme de B givré de rose.

Jessica aussi posté une photo d’elle-même avec Eric et la fille d’anniversaire, qui est vêtue de sa couronne et d’une robe argentée scintillante et souffle les bougies sur son gâteau à trois étages fait pour ressembler à un cerf, un cochon et une vache. En arrière-plan, une arche de ballons roses, bruns, jaunes et verts avec quelques roses tissées et de petits plateaux de biscuits, de mini-gâteaux et de truffes en forme d’animaux.

« Notre fille Birdie a eu 2 ans hier et je ne peux pas m’empêcher de partager ce précieux moment de souhait d’anniversaire qui s’est bien déroulé », a écrit la star. « Birdie, tu es belle, aimante, hilarante, effrontée, libre d’esprit, observatrice, honnête, folle de chaussures, déterminée, curieuse, douce, bavarde, réfléchie, généreuse, intelligente, créative, adorable, excentrique, intuitive et bien plus indépendante que ta mère . Vous êtes sciemment l’oiseau patron pour nous tous. Regarder, aimer et apprendre de vous est le plus grand cadeau de ma vie. Je serai pour toujours blottir tout l’amour que vous avez et voler toujours juste à côté de vous Mme Birdie Mae. «