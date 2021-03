La chanteuse et designer, et son mari, l’ancien joueur de la NFL Eric Johnson, ont sonné l’anniversaire de Birdie Mae avec leurs deux autres enfants et leur chiot la semaine dernière, partageant des photos d’une fête d’anniversaire luxuriante et joyeuse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy