Jessica Simpson célèbre 7 ans de « sans alcool » dans un message touchant

En mai 2023, l’ancien de One Direction a célébré ses 100 jours de sobriété.

« Je me sens incroyablement bien », avait-il déclaré à l’époque. « Je me sens vraiment très bien, le soutien des fans et tout s’est vraiment très bien passé. »

Son combat a commencé au plus fort de la manie 1D. « Le problème que nous avions dans le groupe – et je n’en veux à personne… Mais j’ai l’impression que, lorsque nous étions dans le groupe, la meilleure façon de nous sécuriser, compte tenu de l’ampleur du problème, était pour nous enfermer dans une pièce. Et, bien sûr, qu’y a-t-il dans la pièce ? « Alors à un moment donné, je me suis dit : ‘Eh bien, je vais organiser une fête pour une personne’, et cela a semblé se poursuivre pendant de nombreuses années de ma vie. »

Tout au long de son parcours, il a été franc sur sa sobriété. « C’est seulement jusqu’à ce que je me revoie après que je me suis dit : ‘Très bien, je dois me réparer' », se souvient-il en juin 2021 lorsqu’il a déclaré qu’il était sobre depuis plus d’un mois à l’époque. « C’était comme quelques photos de moi sur un bateau et je suis comme ballonné, et j’appelle ça un visage de pilules et d’alcool… Mon visage était comme 10 fois plus grand qu’il ne l’est maintenant. Et je je ne m’aimais pas beaucoup, alors j’ai fait un changement. »