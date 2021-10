Jessica Simpson l’a renvoyé à 2005 lorsqu’elle a posté un short en jean avec des bottes rouges, faisant la promotion de sa nouvelle collection de chaussures.

Il est difficile de croire que cela fait 16 ans que Jessica Simpson atteindre le grand écran dans Les ducs de Hazzard. La chanteuse, 41 ans, s’est rendue sur Instagram le 1er octobre pour partager un cliché d’elle-même canalisant son personnage emblématique du film de 2005, dans une paire de ducs marguerites et de bottes de cowboy rouges – voir la photo ici. « Êtes-vous prêtes, vos bottes… commencez à marcher ? » elle a sous-titré le message, faisant référence à la première ligne de sa chanson, « Ces bottes sont faites pour marcher ».

Elle a poursuivi: « Pas besoin d’une introduction portant ces chéris ». … Inspiré de me pavaner dans des chaussures à franges et fantaisie tout au long de cet automne en effet !!!” Elle a noté que les chaussures étaient « une mise à jour moderne de notre toute première livraison en 2005 de The Daisy Boot ». Elle a dit Personnes qu’ils sont « emblématiques [and] d’inspiration vintage qui assurera une entrée incroyable.

La maman de trois enfants, qui partage des enfants Maxwell, 9, As, 8 et Birdie, 2, avec mari Eric Johnson, s’est également ouverte à la sortie du style unique de son aîné. « [Her] le sens de la mode m’inspire quotidiennement », a déclaré Jessica. « Elle a une perspective concrète sur ce qu’elle aime et son esprit ne peut pas être changé quand elle a à cœur un certain look. »

Elle a poursuivi: «Il y a des pièces vintage incroyables que je garde pour Maxwell et Birdie. J’ai aussi des bijoux spéciaux qui leur appartiendront le moment venu. Cependant, il y avait un problème quand il s’agissait de transmettre sa vaste collection de chaussures. « Maxwell a déjà dépassé ma pointure, donc malheureusement, elle n’a jamais pu porter les Jimmy Choos. Je ne m’y attendais pas ou j’aurais transformé mon rangement en son placard.

Quant à l’article le plus surprenant dans le placard de Jessica : « Je ne peux pas le croire moi-même, mais je porte des chaussures plates maintenant », a-t-elle déclaré au magasin. « J’adore les diapositives de déclaration. Je poursuis trois enfants presque toute la journée, alors j’ai opté pour le confort et la sécurité. Néanmoins, à la manière de Jessica Simpson, elle peut toujours être trouvée « en marge des matchs de baseball d’Ace sur les plates-formes de temps en temps ».