Jessica Simpson avec sa fille, Maxwell, 10 ans, et sa mère, Tina, 62 ans : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Nancy Rivera / SplashNews.com

Chanteur “Avec toi” Jessica Simpson42 ans, a passé du temps en famille bien mérité sur le plateau de HSN avec sa mère, Tina Simpson62 ans, et sa fille aînée, Maxwell, 10, le 17 novembre. « Trois générations de Cosy ! Merci de nous recevoir @hsn !”, Jessica a légendé le doux cliché Instagram. Sur la photo, la beauté blonde portait un jean noir, une ceinture surdimensionnée, des bottines de cow-boy chic et un haut en flanelle.

Son mini-moi, Maxwell, avait également l’air élégant avec un survêtement blanc confortable qui comprenait un sweat à capuche et un pantalon ample. Elle a complété son look avec un long manteau en peluche pelucheux et des pantoufles assorties à celles de sa grand-mère Tina. La femme de 62 ans avait l’air aussi jeune que jamais et correspondait à sa fille, alors qu’elle portait un jean noir déchiré, une ceinture surdimensionnée, un chemisier noir et des pantoufles noires.

Beaucoup des 6,1 millions d’abonnés de Jess se sont rendus dans la section des commentaires pour louer à quel point Tina était incroyable. « Ta mère vieillit à l’envers ! Elle est magnifique”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté : “Jessica, ta mère est magnifique ! Elle a toujours une silhouette incroyable et juste un air de jeunesse ! Même Tina a elle-même commenté le message pour écrire à quel point elle s’est amusée avec sa fille et sa petite-fille. “Quel plaisir ce fut avec Maxwell ‘3 générations’ qui nous rejoignit ! Jamais trop jeune pour leur enseigner l’importance d’une bonne éthique de travail. Mon moment préféré de la journée a été quand elle a dit “GiGi, c’est beaucoup de travail !” Haha baisse de micro ! Merci à @HSN et à tous les incroyables clients pour votre soutien et votre amour ! Maintenant, que diriez-vous de ces pantoufles de canapé! », A écrit la fière grand-mère.

La journée amusante de vente de chaussures sur HSN arrive un peu plus d’une semaine après la Le prix de la beauté La star est allée sur Instagram pour partager une vidéo d’elle en train de chanter pour bloquer les commentaires négatifs des gens. “J’avais besoin d’être dans mon studio aujourd’hui parce que c’est là que je m’enracine et que je guéris. Même si j’ai appris à bloquer les bruits destructeurs… les commentaires et les jugements des gens peuvent toujours blesser profondément avec leur incessant ‘tu ne seras jamais assez bon’. La chose la plus importante que j’ai apprise au cours des 5 dernières années sans que l’alcool soit un garde-fou pour l’évasion, c’est que JE PEUX et VAIS TOUJOURS m’en sortir », a lu la légende de la chanteuse.

“Après m’être ancrée tout à l’heure avec ma voix et les paroles dans mon cœur, je ressens de la compassion pour la haine opiniâtre que certaines personnes peuvent si facilement exprimer avec une telle intensité sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général”, a-t-elle poursuivi. «Nous avons tous nos jours où nous voulons être, regarder, faire et nous sentir mieux. Personne n’est seul avec ce sentiment que je peux te promettre. Sa vidéo répondait aux critiques de nombreuses personnes sur son apparition lors de sa visite à domicile le 3 novembre de sa fille de trois ans, Birdie‘s, prix pour Pottery Barn. Une pléthore de fans de Jessica ont suivi les commentaires de cette vidéo pour spéculer sur son poids et sur son élocution apparemment maladroite. Mais clairement, le hitmaker ne laisse la négativité de personne la faire tomber.