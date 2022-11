Jessica Simpson a des fans préoccupés par la récente vidéo Instagram

Jessica Simpson a suscité l’inquiétude des fans suite à une récente publication sur les réseaux sociaux.

Simpson, 42 ans, s’est associée à Pottery Barn pour sa dernière publicité dans laquelle on la voit montrer la chambre de sa fille Birdie.

“Salut, je suis Jessica Simpson, et bienvenue dans la chambre de ma fille Birdie, conçue par Pottery Barn Kids et un peu de moi”, a déclaré Simpson dans la vidéo Instagram publiée jeudi.

“J’ai été vraiment attirée par les imprimés géométriques et la palette de couleurs. C’est vraiment, pour moi, la personnalité de Birdie.

“Merci à tous d’avoir visité l’adorable chambre de Birdie Mae Johnson.”

Bien que sa section de commentaires ait fait l’éloge de la chambre de son enfant et de ses compétences en design d’intérieur, certains fans étaient préoccupés par le bien-être de l’interprète de “With You”.

Un représentant de Simpson n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

« Respectueusement… elle a l’air frêle », a écrit un utilisateur, ajoutant un visage triste.

“Va-t-elle bien?” un autre a demandé.

“quelque chose ne va pas…” un utilisateur a écrit, ajoutant un visage choqué.

Une personne a écrit : “Je pense que les commentaires sont de la pure inquiétude, pas de la haine.”

D’autres utilisateurs d’Instagram sont venus à la défense de Simpson.

“C’est triste que tous ces commentaires portent sur son apparence. Ce n’est l’affaire de personne. J’aimerais que les gens soient plus gentils”, a écrit un utilisateur.

Une autre personne a écrit : “Je t’aime Jessica, la pièce est magnifique et j’envoie des prières et j’aime ta façon.”

“Chambre adorable. Ignorez les ennemis”, a écrit un commentateur.

“Chambre super mignonne ! Et pour ceux qui la détestent, elle a toujours été une petite femme, mais pas lorsqu’elle est enceinte (comme 95 % des femmes) – alors lâchez-lui un peu de mou. Laissez-la vivre !” un utilisateur a écrit, ajoutant un emoji de coeur rouge.

Ces dernières années, Simpson a été ouverte avec ses fans sur son parcours de perte de poids.

Après avoir accueilli son troisième enfant, sa fille Birdie Mae en mars 2019, la chanteuse a perdu 100 livres en un an. Simpson et son mari Eric Johnson, un ancien joueur de la NFL, partagent également les enfants Maxwell Drew, 10 ans, et Ace Knute, 9 ans.

Elle a déclaré au magazine People en 2020 que courir après ses enfants “toute la journée, tous les jours” l’a aidée à rester en forme.

“J’ai aussi le mari le plus actif de tous les temps”, a-t-elle déclaré. “Si vous épousez un athlète, vous devez rester debout.”