Jessica Seinfeld porte un maillot de bain rose vif à Saint-Barth : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : EliotPress / MEGA

Auteur de livre de cuisine Jessica Seinfeld51 ans, a séduit dans un maillot de bain rose vif tout en profitant de vacances avec son mari, Jerry Seinfeld, 68 ans, le 20 décembre (voir PHOTOS ICI). La beauté blonde a accessoirisé son look de plage à Saint-Barth avec une paire de lunettes de soleil marron en écaille de tortue, des colliers en or et des boucles d’oreilles en gouttelettes. Elle a été photographiée en train de se blottir avec le Seinfeld étoile, alors qu’ils regardaient l’océan. Plus tard, ils ont même été aperçus en train de nager ensemble !

Jerry, pour sa part, a porté un t-shirt blanc et un maillot de bain noir et blanc pour la journée de détente. Le comédien a associé son ensemble à une montre noire et à des lunettes de soleil noires élégantes avec une bordure argentée. Après avoir nagé dans l’eau, la chemise de Jerry était complètement trempée et il a retiré le look de t-shirt mouillé avec style aux côtés de sa magnifique épouse.

Les vacances du couple surviennent environ deux mois après que Jerry et Jessica se soient rendus sur Instagram pour condamner l’antisémitisme. « MERCI D’ÊTRE VENU POUR NOUS ! Je suis touchée, émerveillée et honorée par votre incroyable réponse, chacun d’entre vous nous défendant avec ses propres communautés », a déclaré Jessica en légende du message du 25 octobre. « Ça me donne de l’espoir. Les mots haineux se transforment en violence haineuse. Renforcer ce message sur votre propre plateforme, grande ou petite, signifie tout, et cela fait déjà une différence. Utilisons ce moment comme un exemple de ce que nous pouvons faire pour tout groupe qui a besoin de nous.

Le Comédiens dans les voitures prenant un café star a également pris à son compte pour faire la lumière sur la question. “Tellement fière de ma femme pour avoir trouvé un moyen parfait pour que les gens disent ce qui doit malheureusement être dit. Veuillez ajouter votre voix. Ce n’est pas le moment de se taire sur l’antisémitisme », a-t-il légendé le message du 24 octobre. Les messages ont apparemment été inspirés par le rappeur Kanye Westrécents propos antisémites de ces derniers mois.

Jerry et Jessica sont mariés depuis plus de 23 ans, puisqu’ils se sont mariés en 1999. Végétalien, parfois l’auteur et le beau gosse d’Hollywood ont eu trois enfants pendant leur mariage : des filles Sacha22, et Berger17 ans et son fils Julien Cal19. Plus récemment, la série Netflix à succès de Jerry Comédiens dans les voitures prenant un café a été transformé en livre et est sorti le 22 novembre.

