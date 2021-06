La belle-soeur rebelle de JESSA Duggar, Jessica Seewald, a cité « l’impolitesse, la haine, les abus et la négligence » comme raison de son divorce dans les documents judiciaires.

Jessica a demandé le divorce de son mari Dwight Phillips Lester le 21 mai 2021 après seulement deux ans de mariage.

Jessica Seewald a demandé le divorce de son mari depuis deux ans en mai[/caption]

Jessica est la belle-soeur de Jessa[/caption]

Dans le dossier de divorce obtenu exclusivement par The Sun, Jessica a indiqué que sa date de séparation était le 16 avril 2021, deux ans après s’être mariés le 18 mai 2019.

Jessica demande le divorce au motif que Dwight l’aurait soumise à « des indignités personnelles détruisant les fins légitimes du mariage de sorte que le demandeur ne peut plus résider avec le défendeur en tant qu’homme et femme ».

Les indignités personnelles dans une demande de divorce en Arkansas pourraient inclure un « conjoint manifestant constamment une telle impolitesse, haine, abus et négligence » envers son partenaire pour rendre la vie « intolérable ».

Elle demande que son nom de jeune fille, Seewald, soit restauré.

Le couple n’a pas d’enfant et elle n’est pas enceinte actuellement.

Dwight n’a pas répondu à la demande de divorce.

Jessica a déclaré en exclusivité au Sun: « Oui, j’ai récemment demandé le divorce. »

Sans boule de cristal a été le premier à signaler le divorce.

Jessica a confirmé le divorce à The Sun[/caption]

Jessica a déclenché des rumeurs de divorce lorsqu’elle a supprimé leurs photos ensemble et changé son nom sur Instagram.

La scission est un choc pour les fans, car le divorce va à l’encontre du Les croyances religieuses de la famille Duggar et Seewald.

Un fan a écrit sur Reddit : « Tant mieux pour elle ! Je me demande vraiment ce que les Seewald et Jessa/Ben en pensent.

Un autre a dit : « Tant mieux pour elle. J’applaudis tous ceux qui peuvent admettre que leur mariage ne fonctionne pas et qui ont le bon sens de courir pour les collines.

Jessica a supprimé toutes les photos avec son ex-mari des réseaux sociaux[/caption]

Les fans se sont demandé ce que les religieux Ben et Jessa pensaient de la scission[/caption]

Un troisième a commenté : « J’espère que la raison n’était pas trop horrible et que sa famille la soutient à travers cela. Je me demande comment Jessa et Ben se sentent… »

Jessica, qui est flic de l’Arkansas avec son ex-mari, est connue pour être une rebelle.

Sur sa page Instagram, elle montre souvent ses abdos et sa silhouette tonique après les entraînements.

Elle publie souvent des photos dans des tenues révélatrices[/caption]

Jessica est une rebelle, car elle ne suit pas le code vestimentaire strict de la famille[/caption]

En un clin d’œil, elle a montré un décolleté dans une robe noire moulante.

Comme Comptant sur les fans savent, Jessa, qui est attend son quatrième enfant avec Ben, suit ses parents Le code vestimentaire modeste de Jim Bob et Michelle Duggar, car elle porte des jupes et des robes longues et des décolletés hauts.

Jessica est apparue dans Say Yes to the Dress en 2019.

Dans l’épisode, Jessica est tombée amoureuse d’une robe de bal plongeante qui montrait son décolleté.

La robe comportait également des découpes transparentes le long du ventre.

La famille, en particulier Jessa, était contre Jessica portant la robe révélatrice.





Jessa, 28 ans, a déclaré dans l’épisode : « Ouais c’est un peu bas ! »

Sa belle-mère a même dit qu’ils ne rapporteraient pas la robe avec eux en Arkansas.

Mais Jessica a ignoré les opinions de sa famille et s’est quand même mariée dans la robe sexy.

Jessa pensait que sa robe de mariée était « un peu basse »[/caption]