« Je tiens à souligner qu’il y a beaucoup de héros dont nous avons parlé dans les inondations et je les salue mais je salue ce type cet après-midi qui a fait sortir Allegra et Jessica de la voiture et les a alertés que de la fumée sortait et qu’ils devaient sortir de la voiture », a-t-il déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy