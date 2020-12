Jessica Plummer voulait éviter d’être prise sous la douche comme Myleene Klass sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! alors décidé d’être nu dans la salle de bain.

L’actrice d’EastEnders, âgée de 28 ans, a proposé un plan pour empêcher les caméras de télévision de la filmer sous la douche en la rendant impropre à la visualisation en famille.

L’idée semblait également fonctionner un régal car Jessica n’a pas eu de « moment Myleene » qui sera rejoué à l’infini sur les réseaux sociaux.

S’exprimant après son expulsion de l’émission ITV et après avoir quitté le camp de Gwrych Castle, Jessica a également déclaré qu’il y avait une raison pratique de se déshabiller malgré les froides journées d’hiver.







(Image: Instagram)



Jessica a dit au Sun: « Mettez-vous simplement nue et prenez votre douche et ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas le montrer. »

Elle a ajouté que c’était un environnement froid dans le château donc où un maillot de bain sous la douche, avec celui-ci « s’accroche à vous, il fait plus froid ».

En réfléchissant à la façon de s’assurer qu’elle était lavée et propre, Jessica a déclaré: « Je me suis dit: ‘Vas-y, ils ne vont pas mettre mes fesses nues dans la série, je vais juste tout enlever' » .

Elle a dit que c’était « parfait, à chaque fois » elle a utilisé les installations car les caméras « ont juste fait » zoomer « et elles se sont détournées.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Cela signifiait que les producteurs de I’m A Celeb n’avaient aucune séquence pouvant être partagée et qu’il n’y avait pas eu de moments de douche, à l’exception de Vernon Kay et Jordan North se moussant.

Jessica a également rendu difficile pour elle d’être filmée sous la douche en n’en ayant pas beaucoup pendant son séjour au château.

Au cours de son séjour de 18 jours dans l’émission, Jess a admis qu’elle ne s’était douchée que six fois pendant cette période.

Elle a dit: «J’ai eu six douches. Je suis dégoutant! Tu as tellement froid que tu ne veux pas te déshabiller, tu ne peux tout simplement pas être dérangé.

Avec la chute des températures dans le nord du Pays de Galles, Jess a déclaré que beaucoup restaient simplement dans leurs thermiques plutôt que de risquer que Jack Frost mordille leurs extrémités dans la salle de bain.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Cela a conduit à un camp particulièrement piquant comme elle a partagé: « Le camp était très pongy. La salle de bain sentait comme les tripes de poisson. Ça sentait les abats, les chutes de viande. »

Après avoir quitté le camp, Jess a eu un long bain dans le bain pour laver les odeurs de son séjour au château.

Elle a répondu aux affirmations selon lesquelles le camp avait été chauffé centralement alors que Vernon et AJ Pritchard se promenaient en t-shirts.

Jess a révélé: «Nous sommes au Pays de Galles, nous ne sommes pas en Australie, il ne fait pas 30 degrés. Nous sommes glaciaux tout le temps.

«Nous avions tous des thermiques. J’ai porté trois paires de chaussettes à un moment donné. J’ai demandé des bottes de deux tailles plus grandes pour pouvoir m’intégrer. «

