La meilleure amie de Jessica Plummer n’exclurait pas de voir l’actrice à Hollywood après son apparition I’m A Celebrity.

L’ancienne star des EastEnders, âgée de 28 ans, qui apparaît actuellement dans l’émission I’m A Celebrity d’ITV … Sortez-moi d’ici! – a déjà gagné le cœur de la nation et a même récemment reçu le prix de la meilleure actrice aux très convoités Inside Soap Awards.

Selon son amie d’enfance Jade Castell, Jessica pourrait éventuellement se retrouver à Hollywood à ce rythme.

Parler à OK! Magazine, Jade – qui est si proche de Jessica qu’elle l’appelle sa « petite cousine » – a parlé des perspectives d’emploi passionnantes de l’actrice.







(Image: ITV)



Bien que Jessica n’ait pas encore jeté son dévolu sur Hollywood, Jade n’exclurait certainement pas de la voir sur grand écran.

« Elle a remporté le prix du savon, donc elle en sera vraiment fière, mais elle appréciera simplement de prendre chaque jour comme il vient et de passer du temps avec Noa », a déclaré Jade à la publication interrogée sur l’avenir de Jessica.

«Elle n’a pas jeté son dévolu sur Hollywood, mais ne dit jamais jamais avec Jess.

Jade a également ajouté: « Je pense aussi qu’elle serait vraiment douée pour présenter. »









La meilleure amie de Jessica a même déclaré qu’elle « ne serait pas surprise » si elle la voyait revenir à la musique, même si ce chapitre semblait fermement terminé.

« Je pense qu’elle a laissé ça dans sa jeunesse », a déclaré Jade à propos de sa carrière musicale, « mais on ne sait jamais. »

«Elle pourrait se retourner demain et me dire: » Je suis dans un nouveau groupe « , et je ne serais pas choquée.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Jessica est actuellement l’une des huit célébrités restantes en lice pour la couronne dans I’m A Celebrity … Get Me Out of Here!

L’actrice et musicienne s’est déjà salie les mains lors de plusieurs essais et a noué de solides amitiés avec AJ Pritchard et Giovanna Fletcher.

