Jessica Pegula surprend la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, Maria Sakkari chute en demi-finale

Une Iga Swiatek “impuissante” a été laissée en larmes après que Jessica Pegula ait assommé la numéro un mondiale vendredi, tandis que la sixième grecque Maria Sakkari s’est également écrasée pour perdre en demi-finale de la première United Cup.

Moins de deux semaines avant l’Open d’Australie, le Polonais Swiatek n’avait aucune réponse au service puissant et aux retours foudroyants de l’Américain, s’effondrant 6-2, 6-2 dans une défaite dégonflante de 71 minutes à Sydney.

“Je pense qu’elle a joué un match parfait, et c’était assez difficile pour moi de trouver un endroit où je pouvais revenir, car elle ne m’a vraiment pas laissé faire”, a déclaré Swiatek.

“Je savais juste que je me sentais un peu impuissante aujourd’hui, parce que physiquement et mentalement, je n’étais même pas capable de me présenter et de résoudre les problèmes”, a-t-elle ajouté pour expliquer pourquoi les larmes sont venues.

“Donc c’est toujours difficile quand tu perds, surtout quand tu joues pour l’équipe et ton pays. Alors j’étais juste triste. Mais, vous savez, ce n’est pas la première fois que je pleure après un match perdu.”

Le numéro 19 mondial masculin Frances Tiafoe a ensuite mis les États-Unis à l’aube de la finale de dimanche lorsqu’il a balayé Kacper Zuk 6-3, 6-3. Tiafoe était initialement censé jouer Daniel Michalski, mais il s’est retiré malade.

L’Italie a également couru sans faute 2-0 lors de sa demi-finale contre la Grèce, avec une Martina Trevisan enflammée qui a bouleversé Sakkari 6-3, 6-7 (4/7), 7-5 dans une épuisante épopée de 3h 14min.

“Oh mon Dieu, c’était une belle bataille aujourd’hui, je suis vraiment, vraiment heureuse”, a déclaré l’Italienne, 27e, qui a remporté l’une des plus grandes victoires de sa carrière. “Mon équipe était incroyable, ils m’ont donné beaucoup de l’énergie. C’était incroyable.

Le coéquipier de Trevisan, Lorenzo Musetti, a ensuite écrasé l’adolescent grec Stefanos Sakellaridis 6-1, 6-1 dans le simple messieurs.

– Haut niveau –

Avec le toit fermé à la Ken Rosewall Arena un jour de pluie à Sydney, Swiatek a perdu les sept premiers points pour être brisé et s’incliner 40-0 lors du match suivant.

Elle s’est réveillée à égalité à 1-1, mais a de nouveau perdu sa concentration et a été breakée deux fois de plus pour concéder le premier set en 39 minutes.

Une autre pause précoce pour Pegula dans le deuxième set a remis Swiatek sur le pied arrière et elle n’avait aucun moyen de revenir contre un joueur en forme scintillante.

Ce fut un coup dur pour Swiatek avant l’Open d’Australie après être entrée dans le match en tant que favorite après une dominante 2022 au cours de laquelle elle a battu Pegula à quatre reprises, y compris aux Open de France et des États-Unis qu’elle a ensuite remportés.

Tiafoe était également en pleine forme, prenant un départ rapide et ne regardant jamais en arrière.

Bien que Zuk ait fourni une certaine résistance, surtout au début du deuxième set, il n’a pas été en mesure d’arrêter l’Américain chargé, qui est maintenant un combiné 7-0 en simple et en double mixte au tournoi.

“Mon niveau est assez élevé, cela fait un moment maintenant”, a déclaré Tiafoe. “Je crois que je joue l’un des meilleurs tennis de ma vie, je m’amuse juste sur le court.”

Les deux derniers matchs en simple des demi-finales auront lieu samedi avant un match en double mixte, si nécessaire.

Le tournoi par équipes a commencé avec 18 pays, mais a été réduit à quatre après des matchs aller-retour sur six jours à Perth, Brisbane et Sydney.

La Pologne, les États-Unis et la Grèce ont tous progressé dans le dernier carré en tant que villes vainqueurs, aux côtés des « chanceux perdants » l’Italie.

