Jessica Pegula participe à sa première finale en Grand Chelem. Kim Clijsters a quelques conseils

NEW YORK — « Si j’avais eu la possibilité de m’enfuir avant d’entrer sur le terrain, je l’aurais probablement fait. »

Kim Clijsters évoque ses sentiments avant sa première finale de Grand Chelem à Roland-Garros il y a 23 ans, alors qu’elle se préparait à affronter Jennifer Capriati. Capriati avait remporté l’Open d’Australie cette année-là, lors de ce qui était également sa première finale de Grand Chelem.

Samedi soir, Jessica Pegula devra lutter contre des sentiments similaires alors qu’elle se prépare à disputer sa première finale – à l’US Open, dans son Grand Chelem à domicile, contre Aryna Sabalenka, qui a déjà joué trois finales majeures, en remportant deux d’entre elles.

Clijsters venait tout juste d’avoir 18 ans et attribue une grande partie de ses craintes à son inexpérience. Pegula, en termes de tennis, se situe à l’opposé du spectre : à 30 ans, elle est la plus âgée finaliste d’un Grand Chelem pour la première fois depuis Flavia Pennetta, 33 ans, qui a battu sa compatriote Roberta Vinci pour remporter le titre à New York en 2015.



Cela peut aider Pegula, cela peut la gêner – d’une manière ou d’une autre, rien ne peut complètement préparer une joueuse à ce que représente une première finale majeure.

« Cela ajoute de la nervosité, des émotions supplémentaires que vous n’avez jamais ressenties », a déclaré Clijsters dans une interview à Wimbledon.

« C’est la raison pour laquelle j’ai perdu mes quatre premières finales de Grand Chelem. Je ne pouvais pas supporter la pression de voir le trophée et de penser que c’était quelque chose que j’avais voulu toute ma vie. »

Clijsters s’est inclinée face à Capriati, comme elle le détaille, offrant à l’Américaine son deuxième titre de 2001.

Il n’y a sans doute pas de meilleure joueuse pour Pegula. Clijsters a pris sa retraite du tennis en 2007, à l’âge de 23 ans, épuisée par la compétition et ayant subi plusieurs blessures. Lorsqu’elle est revenue au sport, le lieu de son plus grand triomphe a été le Billie Jean King National Tennis Center, où elle a participé à l’US Open 2009 en tant que joueuse non classée et a remporté l’ensemble.

Jeudi soir, Pegula était détendue quant à la façon dont elle allait se préparer pour le plus grand match de sa vie après avoir battu Karolina Muchova dans une demi-finale en trois sets qui s’est jouée sur une volée manquée de Muchova, qui aurait pris l’avantage 6-1, 3-0 si elle avait pu se qualifier. Pegula, numéro 6 mondiale, s’est montrée circonspecte quant à savoir si elle allait ou non faire appel à des joueuses qui se sont trouvées dans cette situation pour leur demander conseil.

« On verra qui m’enverra un message ce soir et demain. Peut-être que s’il y a un bon nom qui apparaît, je pourrai lui demander conseil un peu.

« Je pourrais peut-être improviser. »

Bien que son adversaire, Sabalenka, soit déjà passée par là, elle était nerveuse lorsqu’elle a perdu le premier set face à Elena Rybakina en finale de l’Open d’Australie l’année dernière. Finalement, la Biélorusse, actuelle numéro 2 mondiale, a pris ses marques avant de revenir au score pour l’emporter en trois sets. En revanche, Sabalenka semblait avoir le contrôle de sa première finale de l’US Open, lorsqu’elle a remporté le premier set 6-2 contre Coco Gauff. Au lieu de cela, elle a cédé face à la résilience de Gauff et à un public de 24 000 spectateurs, abandonnant un titre qu’elle avait en sa possession lors d’une autre finale en trois sets.

Il existe également des symétries plus nuancées entre les deux finalistes. Il a fallu à Sabalenka quatre tentatives pour remporter une demi-finale en Grand Chelem, tandis que mercredi Pegula a remporté son premier quart de finale majeur après avoir perdu ses six premières.

Après une telle victoire décisive, le joueur se retrouve souvent dans l’une des deux situations suivantes : soit il se sent libéré et peut jouer librement lors du match suivant, soit il est un peu moins concentré après la déprime émotionnelle provoquée par l’atteinte d’un but.

Pegula a suivi cette dernière pour le premier set de sa demi-finale contre Muchova, 24 heures après sa victoire historique contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek.

Dans son interview sur le terrain, Pegula a déclaré que Muchova « m’a fait passer pour une débutante, j’étais sur le point d’éclater en sanglots ».

Plus tard, elle a suggéré qu’elle avait en fait été trop détendue avant de jouer contre Muchova, ce qui signifie qu’il lui manquait une partie de la tension nerveuse qu’elle avait ressentie avant d’affronter Swiatek.

« C’était bizarre », a déclaré Pegula. « J’ai l’impression qu’avant le match contre Iga, j’étais beaucoup plus nerveuse et aujourd’hui, je me disais juste : ‘Peu importe’.

« C’était peut-être mauvais parce que j’ai fait une sortie très plate. Clairement, j’étais un peu trop lâche. »



C’est un équilibre délicat à trouver. Sabalenka a souvent été trop loin dans l’autre sens – lors de la finale de l’année dernière contre Gauff, elle était clairement stressée par le public patriote. Elle semblait tout aussi tendue vers la fin du deuxième set lors de la demi-finale de jeudi contre Emma Navarro lorsqu’elle a été breakée avant de servir pour le match.

La façon dont elle gérera ce qui sera une atmosphère pro-Pegula bruyante samedi pourrait être décisive, mais elle l’a bien fait contre Navarro, en faisant appel à la variété qu’elle a incorporée à son jeu ces derniers mois pour franchir la ligne.

Sabalenka mène 5-2 face à Pegula et lors de leur rencontre à Cincinnati il ​​y a quelques semaines, Sabalenka s’était imposée en trois sets. Elle est également sur une série de 11 victoires consécutives, n’en perdant qu’un seul set au passage, et au niveau des tournois du Grand Chelem, Sabalenka a remporté 26 de ses 27 derniers matchs sur surface dure.

C’est une surface qui convient aussi à Pegula, comme elle l’a souligné lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine. Elle aborde le match après avoir remporté 15 de ses 16 matchs sur surface dure pendant la saison estivale. Sabalenka a les meilleures armes, donc Pegula devra utiliser ses qualités athlétiques pour provoquer suffisamment d’erreurs chez son adversaire et la mettre dans le genre d’état d’esprit qui peut faire dérailler son jeu. Elle ne laisse plus cela se produire autant maintenant.

Lorsqu’on lui parlait de sa défaite en quart de finale, Pegula disait souvent que tout ce qu’elle pouvait faire était de continuer à se mettre en position de gagner et c’est ce à quoi pense Clijsters lorsqu’elle se souvient de son histoire en Grand Chelem. La Belge a remporté trois titres à l’US Open et quatre titres du Grand Chelem au total, malgré toute la nervosité qu’elle ressentait avant d’affronter Capriati à Paris. Le fait de remporter un titre majeur représente en fin de compte, selon elle, tout comme n’importe quel autre aspect du tennis, qu’il s’agisse de gagner une finale ou simplement d’être là pour en jouer une.



« On ne peut pas s’entraîner à ça sur un terrain d’entraînement, ce n’est pas comme un service en dehors. Ou un retour », a-t-elle déclaré.

« La seule chose qui peut vous aider à mieux y faire face, c’est l’expérience et de continuer à vous mettre dans cette position pour y arriver à nouveau. »

Pegula ne peut pas se rappeler soudainement des matches comme celui de samedi, mais croire que d’autres opportunités peuvent encore se présenter même si elle perd, pourrait l’aider à se détendre. Clijsters pense finalement que perdre sa première finale était la meilleure façon de voir les choses. Les conséquences d’une victoire, bien que réjouissantes, auraient été trop lourdes à gérer.

« J’étais presque trop jeune pour savoir ce que cela pouvait signifier », a-t-elle déclaré.

« Cela aurait été trop rapide. Tout aurait été trop rapide et il aurait été difficile de gérer les nombreuses conséquences qui en découlent. »

Pegula saura-t-elle gérer le moment ? Sabalenka saura-t-elle gérer la foule ? Samedi, elles et le reste du monde du tennis le sauront.

