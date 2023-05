Jessica Pegula fustige les organisateurs de l’Open de Madrid après une dispute avec un tournoi pris dans une rangée de sexisme | Actualités Tennis

La numéro 3 mondiale Jessica Pegula a critiqué les organisateurs de l’Open de Madrid après que l’Américaine et ses coéquipières finalistes du double féminin n’aient pas été autorisées à faire des discours lors de la cérémonie de remise des trophées.

Pegula et Coco Gauff ont perdu la finale du double féminin 6-1 6-4 contre Victoria Azarenka et Beatriz Haddad Maia dimanche, mais aucune des joueuses n’a eu la chance de s’adresser au public.

Les finalistes du double masculin ont été autorisés à le faire après leur match un jour plus tôt.

« Ce qui s’est passé à Madrid, c’était vraiment décevant… J’avais le sentiment que quelque chose allait se passer », a déclaré Pegula avant l’Open d’Italie de cette semaine. « Ai-je pensé que nous n’allions pas pouvoir parler? Non.

« Je n’ai jamais entendu parler de ça… de ma vie. Je ne sais pas dans quel siècle tout le monde vivait quand ils ont pris cette décision – ou comment ils ont eu une conversation et décidé, ‘Wow, c’est une excellente décision et il n’y aura pas de réaction contre cela ».

« Je n’ai jamais entendu de ma vie que nous ne pourrions pas parler. C’était vraiment décevant. Dans une finale à 10 000 $, vous parleriez.

« Cela parlait de lui-même. Nous étions bouleversés quand c’est arrivé et nous avons dit lors de la cérémonie de remise des trophées que nous n’étions pas capables de parler. Cela a en quelque sorte prouvé un point. »

Bbc Sport Les organisateurs de l’Open de Madrid ont cité la décision : « Le tournoi ne commentera pas la question. »

Gauff a ajouté que le problème ne concernait pas le discours lui-même.

« J’ai beaucoup de finales, donc ce n’est pas à propos de ça », a déclaré Gauff. « C’est plus une question de principe, donc cela ne peut plus se reproduire pour les futures filles, enlevez-leur l’opportunité. »

Azarenka a déclaré qu’il était « difficile d’expliquer » à son fils Leo qu’elle n’était pas en mesure de prendre la parole lors de la cérémonie de remise des trophées. Le numéro 7 mondial Ons Jabeur, qui n’a pas joué à Madrid, a écrit sur les réseaux sociaux qu’il était « triste et inacceptable » que les joueurs ne soient pas autorisés à parler.

L’Open de Madrid offre des prix en argent égaux dans les événements ATP et WTA, les champions du simple remportant un peu plus d’un million de livres sterling et les champions du double se partageant 330 000 £. Pegula et Gauff se sont partagé 176 000 £ en tant que finalistes du double.

Tournoi des coups du sexisme

Le tournoi a été en proie à des accusations de sexisme en dehors de la polémique autour des discours.

Les ramasseurs de balles pour la finale masculine de dimanche portaient des tenues différentes de celles du début du tournoi à la suite de plaintes concernant les hauts courts et les jupes courtes qu’ils portaient, les ramasseurs de balles des matchs féminins portant des polos et des shorts plus amples.

La taille des gâteaux d’anniversaire présentés aux joueurs a été citée comme un autre exemple de la façon dont les joueurs masculins et féminins ont également été traités différemment à l’Open de Madrid.

L’éventuel champion masculin Carlos Alcaraz a reçu un gâteau à trois niveaux pour célébrer son 20e anniversaire après sa victoire en demi-finale vendredi.

La numéro 2 mondiale et championne du simple féminin, Aryna Sabalenka, a cependant reçu un gâteau à un niveau après avoir eu 25 ans le même jour alors qu’elle n’avait pas de match.