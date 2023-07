Jessica Pegula dit qu’un accord potentiel avec l’Arabie saoudite peut aider la WTA à garantir l’égalité des prix

La numéro quatre mondiale américaine, Jessica Pegula, a déclaré que faire des affaires avec l’Arabie saoudite peut aider la WTA dans sa quête pour assurer l’égalité des prix, mais elle évaluera soigneusement la suite d’autres sports dans l’État du Golfe.

L’Arabie saoudite a injecté d’énormes sommes d’argent dans le football, la Formule 1 et la boxe ces dernières années, tandis que le circuit de golf LIV soutenu par l’Arabie saoudite a récemment mis fin à son différend de deux ans avec le PGA Tour et le DP World Tour en annonçant une fusion.

Le président de la WTA, Steve Simon, a déclaré vendredi qu’il y avait encore de « gros problèmes » avec l’Arabie saoudite en tant qu’hôte potentiel des événements de la WTA et que l’instance dirigeante du tennis féminin n’avait pas encore pris de décision ni entamé de négociations avec le pays.

« Je suis sûr que nous allons en parler et y aller », a déclaré Pegula, membre du conseil des joueurs de la WTA, aux journalistes avant Wimbledon.

Les hommes et les femmes reçoivent des prix égaux lors des quatre tournois du Grand Chelem. Les événements du circuit WTA, cependant, ont souvent offert moins de prix que ceux du circuit ATP masculin séparé, mais la semaine dernière, la WTA a annoncé son intention de résoudre le problème avec une nouvelle stratégie.

« S’ils (l’Arabie saoudite) pouvaient nous aider à obtenir des prix égaux, bien qu’il y ait des points négatifs, il y a beaucoup de points positifs qui peuvent en ressortir », a ajouté Pegula.

« J’espère que nous ne regardons pas seulement les aspects négatifs et que nous pouvons voir les points positifs. Espérons que quelque chose de bien en sortira de la bonne manière. »

Le président de l’ATP Tour masculin, Andrea Gaudenzi, a déclaré le mois dernier qu’il avait eu des discussions avec le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite et d’autres investisseurs potentiels sur des projets tels que des infrastructures, des événements et des investissements technologiques.

Les critiques ont accusé l’Arabie saoudite d’utiliser le PIF pour se livrer au « sportwashing » au milieu des critiques sur son bilan en matière de droits de l’homme. Le pays nie les accusations de violations des droits de l’homme et affirme qu’il protège sa sécurité nationale par le biais de ses lois.

Le numéro un mondial masculin Carlos Alcaraz a déclaré qu’il n’aurait aucun doute sur la possibilité d’y concourir, tandis que l’ancien champion du Grand Chelem John McEnroe a déclaré que le tennis ne devrait pas rechercher d’investissements saoudiens.

Andy Murray, deux fois champion de Wimbledon, a déclaré qu’il devrait réfléchir à deux fois avant de jouer en Arabie saoudite après avoir refusé dans le passé de participer à des événements d’exhibition là-bas.

«C’est difficile parce que… il y a évidemment des problèmes là-bas. Je pense aussi qu’il y a des problèmes dans beaucoup de pays. Parfois, on ne parle pas non plus des choses », a déclaré Pegula.

« … Je fais confiance à Steve pour prendre la bonne décision sur ce qu’il pense être le mieux pour la WTA. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)