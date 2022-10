Jessica Pegula dépasse Viktoria Azarenka pour atteindre la finale

La tête de série n°3 Jessica Pegula a entamé sa deuxième finale de l’année avec une victoire de 7-6(3) et 6-1 contre l’ancienne n°1 mondiale Victoria Azarenka à l’Open de Guadalajara samedi.

A LIRE AUSSI | Francesco Bagnaia remporte le MotoGP de Malaisie et se tient au bord du titre mondial

Pegula devra attendre pour savoir qui sera son adversaire final. Dans la deuxième demi-finale, la tête de série n ° 4 Maria Sakkari a remporté un premier set de 83 minutes 7-5 contre Marie Bouzkova, mais le reste du match a été arrosé et reporté à 13h00 heure locale dimanche.

Pegula, qui s’est qualifiée pour ses débuts en simple et en double lors de la finale de la WTA, est à une victoire de son premier titre de l’année et de son deuxième titre en carrière (après 2019 à Washington DC).

Pegula a décroché sa 40e victoire dans le tableau principal de la WTA cette saison avec son triomphe d’une heure et 29 minutes sur Azarenka. Elle devient seulement la quatrième joueuse à remporter 40 victoires pour l’année, rejoignant Iga Swiatek (62), Ons Jabeur (46) et Daria Kasatkina (40).

Les deux finales de Pegula en 2022 se sont toutes deux déroulées au niveau WTA 1000; elle a également atteint la finale à Madrid plus tôt cette année, tombant face à Ons Jabeur. Pegula est la première Américaine à atteindre deux finales WTA 1000 ou plus en une seule année depuis Sloane Stephens en 2018.

“Je pense que cela ne fait que couronner la fin de quelques années incroyables, vraiment”, a déclaré Pegula par la suite. “Je suis juste super content d’être qualifié pour une finale.”

En fait, la n°1 américaine Pegula est devenue une experte des tournois WTA 1000 depuis le début de 2021. Pegula a remporté 38 matchs lors d’événements WTA 1000 au cours des deux dernières saisons, plus que tout autre joueur, y compris la n°1 mondiale Iga Swiatek. , qui occupe la deuxième place avec 36.

https://www.youtube.com/watch?v=NMOD75v41rA” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Pour faire partie de la finale , Pegula a dû battre quatre champions du Grand Chelem d’affilée cette semaine, avec des victoires sur Elena Rybakina, Bianca Andreescu et Sloane Stephens précédant sa victoire sur la double championne de l’Open d’Australie Azarenka.

“Vika (Victoria Azarenka ) est toujours difficile quoi qu’il arrive, en particulier sur les terrains durs, en particulier dans des conditions plus rapides », a déclaré Pegula. “J’ai perdu contre elle les deux dernières fois, je savais que ça allait être difficile. Je suis simplement content, en demi-finale également, d’avoir pu conserver ce premier set.

“Je pensais qu’il était vraiment important de ne pas la laisser prendre de l’élan ou plus de confiance en gagnant un premier set facile, donc je suis vraiment très content de la façon dont j’ai géré cette situation. (Être) capable de prendre ce premier set et de commencer fort dans le second contre quelqu’un d’aussi expérimenté qu’elle me donnera toujours beaucoup de confiance.”

Lire tout le Dernières nouvelles sportives ici