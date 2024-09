Jessica Pegula affrontera Aryna Sabalenka en finale féminine de l’US Open samedi

NEW YORK — En janvier, alors qu’Aryna Sabalenka remportait un deuxième titre consécutif à l’Open d’Australie, Jessica Pegula s’inclinait au deuxième tour après une défaite en trois sets contre une joueuse classée 51e.

Ce n’était pas le premier revers pour Pegula, bien sûr. Il y en a eu beaucoup au fil des ans, des blessures diverses aux défaites difficiles à digérer. Regardez-la maintenant, cependant : samedi, Pegula, tête de série n°6, affrontera Sabalenka, tête de série n°2 pour le championnat à la Open des États-Unis.

« Si vous m’aviez dit au début de l’année que je serais en finale de l’US Open, j’aurais tellement ri, parce que c’est exactement ce que j’avais en tête – je ne pensais pas que je serais ici », a déclaré Pegula, une Américaine de 30 ans, jeudi soir après être revenue pour gagner sa première chance de remporter un trophée du Grand Chelem avec une victoire 1-6, 6-4, 6-2 sur Karolina Muchova en demi-finale à Flushing Meadows.

« Donc, pouvoir surmonter tous ces défis et dire que j’ai une chance de remporter le titre samedi, c’est ce pour quoi nous jouons en tant que joueuses, sans parler de pouvoir le faire dans mon pays d’origine, ici, dans mon Grand Chelem à domicile », a déclaré Pegula. « C’est parfait, vraiment. »

Cela n’a pas toujours été un parcours facile pour Pegula, la plus vieille Américaine de l’ère Open, qui a débuté en 1968, d’atteindre sa première finale majeure en simple.

En 2013, elle a dû subir une opération au genou, puis une opération à la hanche, qui l’a tenue à l’écart des terrains pendant plus de la moitié de la saison 2017. Elle s’est retrouvée hors du top 850 et a dû remonter la pente en participant à des tournois de circuit inférieur. Cette saison, une blessure aux côtes l’a tenue éloignée des terrains pendant deux mois, ce qui l’a empêchée de disputer Roland-Garros.

Sur le terrain, il y a eu une séquence de sept défaites consécutives en Grand Chelem qui s’est terminée à New York en 2020. Et un bilan de 0-6 en quarts de finale majeurs jusqu’à cette semaine, lorsque elle a surpassé la n°1 Iga Swiatekcinq fois champion du Grand Chelem, à ce stade.

Certes, à un moment donné du parcours, Pegula a perdu l’espoir de réaliser un jour son objectif d’enfance : remporter l’un des quatre tournois les plus prestigieux de son sport, n’est-ce pas ?

Non, pas vraiment.

Oui, a-t-elle reconnu, il y a eu « ce genre de moments difficiles », comme elle le dit, où elle doutait de « vouloir continuer ».

« Mais je pense qu’au final, je me disais toujours : « OK, de quoi je parle ? » Je changeais toujours un peu le scénario, et j’ai toujours été doué pour ça. C’est pourquoi j’ai toujours réussi à revenir de différents défis encore meilleur qu’avant », explique Pegula, qui est né à New York et dont les parents sont propriétaires des Bills de Buffalo de la NFL et des Sabres de Buffalo de la LNH.

« Honnêtement, j’ai toujours pensé que ça n’arriverait jamais, je pense même plutôt le contraire », a-t-elle poursuivi. « Je me suis toujours dit : « Tu sais quoi ? Tu finiras par comprendre. » »

« Finalement » semble bien être le bon mot pour le moment.

Depuis qu’elle est passée sur terre battue après les Jeux olympiques de Paris, Pegula affiche un bilan de 15-1, avec un titre à Toronto et une deuxième place à l’Open de Cincinnati avant le succès des deux dernières semaines.

La seule défaite de cette séquence est survenue contre – oui, vous l’avez deviné – Sabalenka, la joueuse dominante sur cette surface au cours des deux dernières saisons. Le match de samedi sera la quatrième finale consécutive de Sabalenka dans un tournoi majeur sur surface dure, y compris les deux derniers championnats à Melbourne Park et un défaite contre Coco Gauff pour le titre à Flushing Meadows Il y a 12 mois.

Le public américain a fait de son mieux pour encourager Gauff ce jour-là, secouant Sabalenka, une Biélorusse de 26 ans qui a un bilan de 45-11 en 2024.

« Les défaites difficiles ne me dépriment jamais, comment dire ? Je ne pense pas à ne pas revenir au tournoi. Cela me motive seulement à revenir et à essayer encore une fois, à essayer plus fort et, peut-être, à travailler plus dur sur certaines choses qui n’ont peut-être pas fonctionné dans le passé », a déclaré Sabalenka après avoir éliminé l’Américaine Emma Navarro en trois sets en demi-finale. « J’espère toujours remporter ce magnifique trophée. »

___

Howard Fendrich est le journaliste spécialisé en tennis de l’AP depuis 2002. Retrouvez ses articles ici : https://apnews.com/author/howard-fendrich

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis