Jessica Nabongo : « Ce que les voyages dans tous les pays du monde m’ont appris »

(CNN) — Alors que son avion commençait sa descente vers les Seychelles le 6 octobre 2019, l’influenceuse ougandaise-américaine Jessica Nabongo a regardé par la fenêtre, se préparant pour l’occasion capitale qui allait avoir lieu.

Non seulement elle était sur le point de devenir membre d’un club prestigieux composé des très rares personnes qui ont voyagé dans tous les pays du monde, mais elle serait la première femme noire à l’avoir documenté.

Nabongo était accompagnée de 28 de ses amis et de sa famille, qui avaient pris l’avion pour voyager avec elle sur ce dernier vol.

Il avait fallu plus de 450 vols et plus d’un million de miles aériens, mais elle avait réussi à se rendre dans les 195 pays du monde reconnus par l’ONU.

L’expérience a été épuisante – Nabongo a pris plus de 170 vols en un an et dit qu’elle a failli abandonner à plusieurs reprises.

« Il y a eu un certain nombre de fois où la panique s’est installée et je me suis dit: » Oh mon dieu, est-ce que cela va entraîner un échec public? « », A-t-elle déclaré à CNN Travel.

Défi épique

En 2019, Jessica Nabongo est devenue la première femme noire à documenter ses voyages dans tous les pays du monde. Jessica Nabongo

Nabongo a depuis écrit un livre, « The Catch Me If You Can », détaillant ses expériences de déplacement d’un pays à l’autre pendant le défi épique.

Nommé d’après son blog populaire, il raconte son voyage record, en se concentrant sur 100 des 195 pays qu’elle a visités.

« Je suis une passionnée de géographie », déclare Nabongo à propos de sa décision de relever le défi, expliquant que c’était quelque chose qu’elle avait envie de faire au moins une décennie avant de le tenter.

« En 2017, j’ai en quelque sorte décidé de le faire avant mon 35e anniversaire », a-t-elle déclaré à CNN Travel.

Alors, a-t-elle pu respecter son échéance ?

« J’ai dépassé mon anniversaire de cinq mois », explique Nabongo. « Mais j’ai fini par finir le jour de l’anniversaire de mon père. Il est décédé [away] juste deux jours après mon 19e anniversaire, donc c’était bien de pouvoir le faire entrer dans le giron de cette façon. »

Selon Nabongo, qui est née à Detroit, l’une des principales raisons pour lesquelles elle s’est sentie obligée d’écrire « The Catch Me If You Can » était due au fait que très peu de Noirs font partie des quelque 400 voyageurs qui auraient visité chaque Pays dans le monde.

« Nous sommes tellement habitués à voir le monde à travers l’objectif des hommes blancs », explique Nabongo, qui a utilisé ses propres photos dans le livre. « Et c’est différent. Il y a évidemment une certaine unicité dans les expériences que nous avons, comme nous existons dans le monde, en tant que personnes très différentes.

« Mais aussi, juste en termes de comment je vois l’humanité. Mon respect pour l’humanité. Je vois une énorme différence. »

Nabongo évoque ses expériences de voyage en tant que femme noire dans le livre, sorti le 14 juin, notant qu’une telle représentation est extrêmement importante.

Créer de l’espace

L’influenceuse voyage a publié un livre, « The Catch Me If You Can », présentant 100 des pays qu’elle a visités. Jessica Nabongo

« Il s’agit de normaliser notre existence, car, oui, même en 2022, je suis souvent la seule personne noire dans un avion de 300 », écrit-elle.

« Je peux voyager pendant des jours et ne jamais voir quelqu’un à la même extrémité du spectre des couleurs. Ma mission est de créer de l’espace. Pour secouer la merde. Pour dire, nous sommes ici et nous appartenons. »

Elle se sent responsable de représenter des destinations qui ne sont pas nécessairement des points chauds touristiques avec autant de sensibilité que possible pour remettre en question les idées préconçues.

« C’est vraiment important pour moi », admet-elle. « Raconter des histoires sur des endroits où la plupart des gens ne se rendront peut-être jamais et vraiment utiliser ma plate-forme pour mettre ces endroits sous un jour plus positif que nous ne le voyons habituellement.

« J’ai trouvé beaucoup de beauté dans beaucoup d’endroits auxquels les gens ne se seraient probablement pas attendus. »

Ces endroits incluent l’Afghanistan, où elle a été fascinée par le sanctuaire de Hazrat Ali, également connu sous le nom de Mosquée bleue dans la ville septentrionale de Mazar-i-Sharif, au Pakistan, où elle ne pouvait pas se lasser de la nourriture de rue, et l’Iran, où elle a visité l’ancienne ville de Yazd.

Alors que les médias sociaux étaient certainement présents lorsque Nabongo a commencé à voyager beaucoup, ils n’étaient pas aussi influents qu’aujourd’hui.

L’ancienne employée de l’ONU note que le fait d’avoir un blog réussi et plus de 200 000 abonnés Instagram lui a conféré de nombreux privilèges, en particulier en ce qui concerne les voyages, mais elle est très consciente du contenu qu’elle partage, reconnaissant que l’impact des médias sociaux n’a pas été totalement positif en ce qui concerne les endroits vulnérables.

« Quand j’étais à Maui [Hawaii]j’ai trouvé cette forêt vraiment incroyable », dit-elle. « Je n’ai pas fait de géolocalisation [add the geographic coordinates of the location] parce que je sais ce que cela aurait pu faire à cette forêt. »

« En tant qu’influenceur ou quelqu’un d’influence, vous devez être extrêmement prudent avec la façon dont vous partagez. Pour moi, il est vraiment important d’assurer la préservation des lieux que je visite. »

Impact des influenceurs

Nabongo lors d’un voyage à Bali, en Indonésie en 2017. Jessica Nabongo

Nabongo est nostalgique de la notion de « voyager à l’aveugle », notant que cela est devenu presque impossible dans le monde moderne.

« C’est définitivement quelque chose qui me manque en particulier », admet Nabongo, citant le Pérou comme l’une des destinations qui l’a un peu déçue simplement parce qu’elle avait déjà vu tant d’images de ses sites historiques.

« Quand je suis arrivée au Machu Picchu, je me suis dit : « Oh, ça ressemble aux photos » », admet-elle. « Donc c’était décevant.

« Vous pensez à des endroits comme Bali et le Maroc, tout le monde va vers les mêmes destinations et fait les mêmes choses. Et ça ne m’intéresse tout simplement pas.

« Mais il y a le Yémen, l’Afghanistan et le Soudan du Sud. Il y a tellement d’endroits que les gens ne pensent pas être utiles en termes de tourisme, où j’ai passé un moment absolument incroyable.

« J’espère vraiment qu’à travers ma narration, il y aura une réduction des préjugés sur les pays noirs et bruns en particulier. »

Au cours de certains de ses moments les plus difficiles sur la route, Nabongo a commencé à se demander si elle se rendrait aux Seychelles, le dernier pays sur sa liste.

Mais le voyage était devenu bien plus que la simple réalisation de son objectif à ce moment-là – elle savait qu’elle présentait des endroits que ses abonnés n’auraient probablement jamais envisagé de visiter.

Lorsqu’elle a atteint son point de rupture lors d’une visite au Mali, un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, ce sont les paroles de certains habitants qui l’ont convaincue de continuer.

« L’un des gars a dit : ‘Ce n’est pas pour toi. C’est pour nous.' », raconte-t-elle. « Ce fut vraiment un tournant décisif. Parce que mon audience augmentait et que les gens m’envoyaient des e-mails et des DM, je réalisais que le voyage devenait tellement plus grand que moi. Ces hommes m’ont vraiment aidé à atteindre la ligne d’arrivée. »

Alors que Nabongo note que le fait d’avoir un passeport américain lui confère des privilèges qui ne sont pas accordés aux voyageurs d’autres nationalités, elle explique qu’elle a pu voyager dans plus de 40 pays avec son passeport ougandais.

Arme secrète

Nabongo a pu obtenir un visa à son arrivée pour se rendre en Iran grâce à sa double nationalité. Jessica Nabongo

« Avoir à la fois un passeport américain et un passeport ougandais a vraiment joué en ma faveur », admet-elle. « Parce que c’est super dur pour les Américains d’aller en Iran.

« Et le gouvernement américain interdit aux Américains d’aller en Corée du Nord[desexceptionssontaccordées »dansdescirconstancestrèslimitées »maisj’avaisunpasseportougandaispourpouvoiryaller[exceptionsaregranted »inverylimitedcircumstances »butIhadaUgandanpassportsoIcouldgo

« C’était mon arme secrète. Si j’avais seulement un passeport américain, je n’aurais probablement pas fini quand je l’ai fait. »

Son succès, ainsi que celui d’autres voyageurs comme elle, en aura sans aucun doute inspiré d’autres à essayer de voyager dans tous les pays du monde, mais elle tient à souligner que cet objectif particulier n’est pas pour tout le monde.

Avant de se lancer dans une telle quête, Nabongo souligne que les voyageurs devraient vraiment se demander pourquoi ils veulent se lancer dans ce défi, « parce que c’est la motivation qui vous mènera à la ligne d’arrivée ».

Elle espère que son histoire encouragera les autres à poursuivre leurs rêves, quels qu’ils soient.

« Je ne pense pas que tout le monde soit intéressé à aller dans tous les pays du monde », dit-elle. « Mais ce que je veux que les gens sachent, c’est qu’ils ont tout en eux pour faire ce qu’ils veulent faire dans la vie.

« Et si je pouvais aller dans tous les pays du monde, ce qui est sauvage, j’ai l’impression que le rêve de tout le monde est réalisable. »

Réseau mondial

La soif d’aventure de Nabongo est restée forte depuis qu’elle a coché tous les pays du monde de sa liste de choses à faire. Jessica Nabongo

Dans « The Catch Me If You Can », Nabongo partage diverses histoires d’étrangers qui ont été particulièrement gentils avec elle lors de ses voyages, y compris un guide touristique nommé Maha en Jordanie qui lui a donné une robe comme symbole de leur amitié.

« J’ai définitivement des amis du monde entier », dit-elle, avant d’exprimer sa joie de voir à quel point l’écriture du livre l’a aidée à renouer le contact avec beaucoup de ceux qu’elle a rencontrés sur la route.

« Ça a été vraiment génial », ajoute-t-elle. « À tout moment sur mon WhatsApp, il y a probablement des conversations dans 20 pays.

« Les gens, bien sûr, commenceront toujours comme des étrangers. Mais si vous y êtes ouvert, vous pouvez rapidement vous faire des amis et, dans certains cas, même de la famille.

« Pour moi, la maison ne concerne pas les gens. Je pense que c’est pourquoi je me sens si proche des gens quand je voyage. Parce que c’est comme si je construisais des petites maisons partout dans le monde, si vous voulez. »

Alors qu’elle a trouvé le processus de visiter tous les pays du monde exténuant, Nabongo avoue que l’écriture de « The Catch Me If You Can » a été plus difficile « sans conteste ».

Mais elle espère que le livre inspirera plus de gentillesse dans le monde, expliquant qu’elle a remarqué un changement dans le comportement des autres, en particulier en voyage, depuis les premiers jours de la pandémie.

« C’était de l’amour et de la gentillesse, puis c’est devenu de la folie », dit-elle. « Maintenant, vous voyez des gens se battre dans des avions et être vraiment méchants.

« Donc, je pense que malheureusement, cette bosse initiale d’amour et d’humanité que nous avons eue au cours des quatre à six premiers mois s’est dissipée. »

Nabongo admet que cela l’a parfois découragée.

Cependant, elle reste encouragée par ses propres expériences de gentillesse humaine et continue de rechercher la beauté dans le monde où qu’elle aille.

Et maintenant qu’elle a visité tous les pays, la passion de Nabongo pour les voyages n’a fait que se renforcer.

Au moment d’écrire ces lignes, elle est sur le point de faire un autre voyage au Sénégal, qu’elle décrit comme son « endroit heureux », et prévoit éventuellement de cocher un autre objectif. visiter tous les États des États-Unis.

« Il m’en reste six », explique-t-elle, avant de souligner qu’elle n’est pas pressée et qu’elle terminera cette tâche particulière, « quand j’y arriverai ».