Photo : Jessica Lord partage un message rare pour Taylor Swift et Travis Kelce

Jessica Lord a récemment parlé du film, Noël à l’honneurqui serait inspiré de la romance très médiatisée de Taylor Swift et Travis Kelce.

Le 24 octobre 2024, l’actrice était présente à la Variété : événement Power of Women. Lors de cette comparution, elle a eu un confessionnal avec Vie et style et a pesé sur le film très attendu.

Pour le couple de célébrités, l’actrice a partagé le message suivant : « J’espère qu’ils l’aimeront. »

Elle a poursuivi: « C’est vraiment un film de vacances qui fait du bien », ajoutant: « J’espère juste qu’ils le seront. [as] excité comme moi et qu’ils l’adorent.

« J’espère que tout le monde le fera », a-t-elle conclu.

Pour ceux qui ne le savent pas, la caste des stars de Noël sous les projecteurs comprend les noms de Jessica Lord, Laith Wallschleger, Jeannie Mai et Haley Kalil.

La description de ce film se lit comme suit : « À chaque jour qui passe ensemble, leurs sentiments deviennent plus forts… mais cela peut-il durer sous les projecteurs, surtout quand ils ont tous les deux des horaires aussi chargés ? »

Il déclare également : « Alors que les gens se demandent si leurs sentiments les uns pour les autres sont réels ou juste pour le spectacle, la pression monte de la part de la presse, des paparazzi, de leurs fans et même de leur famille. »