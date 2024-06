Jessica Lange en tant qu’actrice atteinte de démence

Dans « The Great Lillian Hall », Jessica Lange incarne une actrice de théâtre chevronnée – une légende de la scène de Broadway – qui prend toujours des airs, récite des extraits de ses rôles préférés et perpétue la tradition des actrices légendaires connues pour jouer des personnages comme Blanche DuBois parce qu’ils ont en fait beaucoup de Blanche en eux. (Ils croient à leurs propres illusions.) Pourtant, ce n’est pas parce que Lillian Hall est une grande dame flamboyante qu’elle ne vous montre pas qui elle est. Lange, une beauté de 75 ans, a un visage qui n’a fait que devenir plus expressif avec les années. Dans « The Great Lillian Hall », ce visage est une carte des émotions que nous lisons. Même lorsque Lillian se trompe (même lorsqu’elle se trompe elle-même), la majesté de ses sentiments transparaît.

Il y a une scène émouvante dans laquelle Lillian est assise sur un porche avec sa fille adulte, Margaret (Lily Rabe), pour qui elle n’a jamais eu de temps lorsqu’elle l’élevait ; elle jouait toujours, faisant huit représentations par semaine. Le soir, cependant, elle rentrait à la maison à temps pour chanter la jeune Margaret pour qu’elle s’endorme, et maintenant, sur le porche, elle chante doucement cette même chanson : « Chut petite chérie, ne pleure pas… » Sa voix est vieille maintenant, et elle craque, et ce que nous voyons et entendons chez Jessica Lange, exprimés dans des émotions aussi délicates que du parchemin, ce sont trois niveaux de conscience : une douleur de nostalgie ; le regret que Lillian ressent maintenant à cause de sa mère absente ; et quelque chose de nouveau – un gouffre tranquille de tristesse à l’idée qu’elle s’en aille maintenant, vers un endroit d’où elle ne reviendra jamais. Car ce que personne d’autre ne sait, c’est qu’elle a reçu un diagnostic de démence.

Il y a maintenant eu un bon nombre de films dramatiques qui traitent de la démence, et j’ai déclaré publiquement que je les trouvais parfois touchants mais dramatiquement frustrants. À mesure que le personnage principal s’éloigne, il peut également s’éloigner du public. « The Great Lillian Hall » résout ce problème de manière simple. Le film se déroule au début des symptômes de Lillian, de sorte que même si elle est en répétition pour une nouvelle production majeure à Broadway de « La Cerisaie » de Tchekhov, où elle doit faire face à des problèmes de mémoire, le film n’est pas un film médical gothique. feuilleton dans lequel elle commence soudain à oublier qui elle est. Il s’agit plutôt de la façon dont Lillian, aux prises avec ce diagnostic dévastateur, fait la paix avec où elle va en faisant le point sur qui elle a été.

Ses symptômes provoquent des drames lors du processus de répétition. Elle bousille ses répliques, bousille le blocage, oublie dans quel acte elle se trouve et, à un moment donné, tombe littéralement sur la face. Son symptôme le plus dramatique, cependant, reste hors scène : elle continue d’halluciner en pensant qu’elle voit son défunt mari bien-aimé, Carson (Michael Rose), un metteur en scène de théâtre qui, pour une raison quelconque, ressemble à un élégant trafiquant de drogue européen. David (Jesse Williams), le réalisateur de « The Cherry Orchard », est une star du centre-ville qui s’installe à Broadway, et il n’a pas perdu confiance en Lillian. Mais sa productrice coriace (Cindy Hogan) l’a fait. Elle ne cesse de parler de faire appel à une doublure pour la remplacer.

Le film, écrit par Elisabeth Seldes Annacone et réalisé par Michael Cristofer, est un engin qui fonctionne (pour la plupart). C’est assemblé à partir d’appareils, comme si le voisin de Lillian, avec qui elle flirte sur leurs majestueux balcons adjacents de Central Park South, soit une boule de maïs Lothario joué avec une affection blasée par Pierce Brosnan, ou la fille de Lillian disant une phrase comme : « Tu n’as jamais vraiment voulu être ma mère. Vous vouliez juste jouer le rôle ! », ou les extraits d’interview de faux documentaire en noir et blanc qui jouent comme Bob Fosse Gone Cable Lite. Tout le suspens quant à savoir si Lillian passera le processus de répétition et réussira la soirée d’ouverture – elle est le tirage au sort de la pièce au box-office – vous entraîne, même si vous réalisez que tout est construit autour d’une teinte majeure d’irréalité. Est-ce que quelqu’un qui a des difficultés avec la façon dont Lillian va vraiment pouvoir présenter ce spectacle toute la semaine, pendant des mois ?

Pourtant, la performance de Lange est si bonne qu’elle donne à cette version thérapeutique de The Show Must Go On un centre mondain avec lequel vous pouvez rouler et auquel vous pouvez presque croire. Lillian compte sur son assistante chevronnée, Edith (Kathy Bates), pour à peu près tout, et ces deux acteurs ont une interaction cruellement intime et fougueuse que vous pourriez écouter pendant des heures. Il y a quelques scènes qui exploitent l’agonie de la démence (et Lange, à ces moments-là, est puissant), mais « The Great Lillian Hall » est surtout un film de bien-être sur l’utilisation du jeu d’acteur pour transformer les citrons que la vie vous donne. une grande illusion de limonade.