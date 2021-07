Jessica, la belle-soeur de Jessa Duggar, révèle une «vie de famille intolérable et des tensions financières» alors qu’elle finalise un divorce désagréable

La belle-soeur de JESSA Duggar, Jessica Seewald, a révélé qu’elle avait enduré une «vie familiale extrêmement intolérable et des difficultés financières», alors que son divorce désagréable était finalisé.

Jessica a demandé le divorce de son mari, Dwight Phillips Lester, le 21 mai 2021 après seulement deux ans de mariage.

Le divorce de Jessica, la belle-soeur de Jessa Duggar, d’avec son mari a été finalisé[/caption]

Jessica a affirmé qu’elle avait enduré un «environnement familial extrêmement intolérable» pendant le mariage[/caption]

Le Sun peut révéler en exclusivité que leur divorce a été finalisé le 29 juin 2021.

Dans l’affidavit de Jessica obtenu par The Sun, elle déclarait : « Des altercations verbales constantes créant un environnement familial extrêmement intolérable et me causant une grande agitation émotionnelle.

« Des tensions financières dès le début du mariage en raison d’une mauvaise gestion de l’argent de la part de l’accusé. »

Jessica a comparu devant le tribunal, contrairement à Dwight.

Jessica et Dwight se sont séparés en avril 2021 après s’être mariés en mai 2019[/caption]

Jessica et Dwight se sont vu attribuer des biens personnels en sa possession.

Les deux parties sont responsables de la dette détenue à son nom.

Le nom de jeune fille de Jessica a été changé de Lester à Seewald.

Comme The Sun l’a signalé précédemment, Jessica a indiqué que sa date de séparation était le 16 avril 2021, deux ans après s’être mariée le 18 mai 2019.

Jessica a cité « des indignités personnelles détruisant les fins légitimes du mariage »[/caption]

Jessica est demander le divorce au motif que Dwight l’aurait soumise à des « outrages personnels détruisant les fins légitimes du mariage de telle sorte que le demandeur ne peut plus résider avec le défendeur en tant qu’homme et femme ».

Les indignités personnelles dans une demande de divorce en Arkansas pourraient inclure un « conjoint manifestant constamment une telle impolitesse, haine, abus et négligence » envers son partenaire pour rendre la vie « intolérable ».

Dans La réponse de Dwight au dépôt obtenu par The Sun, il « admet toutes les allégations contenues » dans sa plainte en divorce.

Il a « renoncé » à son droit de « plaider, répondre ou comparaître » dans l’affaire et a demandé qu’il en soit de même pour un éventuel procès, car il a déclaré qu’il pourrait être entendu à tout moment « sans préavis et en son absence » .

Dwight a déclaré dans sa réponse que le divorce était «incontesté»[/caption]

Il a ajouté qu’il n’avait jamais été impliqué dans une affaire de relations familiales avec Jessica.

Dwight a déclaré dans le dossier du tribunal que le divorce était « incontesté », ce qui signifie que les ex ne sont pas en désaccord sur des questions concernant les finances ou d’autres questions liées au divorce.

Il a demandé au tribunal d’accéder aux demandes de Jessica dans la plainte.

Il a ajouté en conclusion: « Je renonce en outre à mes droits à l’avis de procès, aux conclusions de fait et aux conclusions de droit, à un compte rendu de témoignage, à une requête pour un nouveau procès, à un avis d’inscription d’un jugement ou d’un décret définitif et au droit d’appel. »

Le divorce va à l’encontre des croyances religieuses de la famille[/caption]

Jessica a déclaré en exclusivité au Sun: « Oui, j’ai récemment demandé le divorce. »

La scission est un choc pour les fans, car le divorce va à l’encontre du Les croyances religieuses de la famille Duggar et Seewald.

Un fan a écrit sur Reddit : « Tant mieux pour elle ! Je me demande vraiment ce que les Seewald et Jessa/Ben en pensent.

Un autre a dit : « Tant mieux pour elle. J’applaudis tous ceux qui peuvent admettre que leur mariage ne fonctionne pas et qui ont le bon sens de courir pour les collines.

Les fans se sont demandé si Ben et Jessa soutenaient la décision de Jessica de divorcer[/caption]

Un troisième a commenté : « J’espère que la raison n’était pas trop horrible et que sa famille la soutient à travers cela. Je me demande ce que ressentent Jessa et Ben… »

La sœur de Ben Seewald, qui est flic de l’Arkansas avec son ex-mari, est connue pour être une rebelle.

Sur sa page Instagram, elle montre souvent ses abdos et sa silhouette tonique après les entraînements.

En un clin d’œil, elle a montré un décolleté dans une robe noire moulante.

Jessica ne suit pas le code vestimentaire strict de la famille[/caption]

Comme Comptant sur les fans savent, Jessa, qui est attend son quatrième enfant avec Ben, suit ses parents Le code vestimentaire modeste de Jim Bob et Michelle Duggar, car elle porte des jupes et des robes longues et des décolletés hauts.

Jessica est apparue dans Say Yes to the Dress en 2019.

Dans l’épisode, Jessica est tombée amoureuse d’une robe de bal plongeante qui montrait son décolleté.

La robe comportait également des découpes transparentes le long du ventre.

Jessica est allée avec une robe racée pour son mariage[/caption]

Jessa a dit que la robe était « un peu basse »[/caption]

La famille, en particulier Jessa, était contre Jessica portant la robe révélatrice.

Jessa, 28 ans, a déclaré dans l’épisode : « Ouais c’est un peu bas ! »

Sa belle-mère a même dit qu’ils ne rapporteraient pas la robe avec eux en Arkansas.





Mais Jessica a ignoré les opinions de sa famille et s’est mariée dans la robe sexy.

La demande de divorce choquante est intervenue des semaines après le frère de Jessa Josh Duggar a été arrêté et inculpé avec la réception et la possession de pornographie juvénile.

Josh, 33 ans, est actuellement en confinement à domicile jusqu’à son procès de novembre 2021.

Le frère de Jessa, Josh, attend son procès pour pédopornographie[/caption]