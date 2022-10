Jessica Kovalcik de Plainfield North vise le titre d’État – Shaw Local

PLAINFIELD – Tout a commencé quand elle avait cinq ans.

Lorsque Jessica Kovalcik, actuellement étudiante en deuxième année à Plainfield North, avait cinq ans, son père, Dusan, l’a emmenée pendant qu’il jouait au tennis.

Bientôt, elle ramassait une raquette et frappait la balle elle-même. Et elle a découvert qu’elle aimait ça.

Son père a continué à nourrir son intérêt et à l’âge de 8 ans, elle a commencé à devenir plus compétitive et a commencé à s’entraîner au Five Star Tennis Center à Plainfield.

Lorsque sa première année a commencé à Plainfield North, l’entraîneur Raghav Saini en était à sa deuxième année en tant qu’entraîneur des Tigers. Il ne savait pas qui était Kovalcik.

Il a rapidement appris que Kovalcik a dominé dès le départ et a pris la troisième place de l’État en classe 2A en première année.

“J’étais un nouvel entraîneur, seulement dans ma deuxième année”, a déclaré Saini. «Et voici Jessica aux essais en première année. Je n’avais aucune idée à quel point elle était bonne.

“Il y a beaucoup d’entraîneurs qui entraînent depuis 20 ans ou plus qui n’ont pas eu de joueuse comme elle, et je l’ai eue dans ma deuxième année. Elle a certainement aidé le programme. Elle apporte un rythme au jeu que les autres filles n’ont pas vu, et jouer contre elle les rend meilleures.

Non content de sa troisième place, Kovalcik a un objectif singulier en tête cette saison.

Remportez un championnat d’État.

Et elle est sur la bonne voie, arborant une fiche de 16-0 en entrant dans le tournoi de conférence du sud-ouest des Prairies de cette semaine.

“Mon objectif cette année est de tout gagner [state title]», a déclaré Kovalcik. “J’ai parcouru tout le pays pour jouer dans des tournois au cours de l’été organisés par l’USTA [United States Tennis Association]. J’ai gagné quelques matchs et je veux y retourner et y jouer à nouveau.

« J’aime vraiment jouer en simple plutôt qu’en double. J’aime savoir que tout repose sur moi.

Jessica Kovalcik de Plainfield North retourne un tir à Anna Wiskowski de Hinsdale Central, lors du match de troisième place 2A lors des finales de tennis pour filles de l’IHSA State l’année dernière. (Brian Hill/Brian Hill/Daily Herald)

Bien qu’elle ne soit qu’une étudiante de deuxième année, Kovalcik admet que l’université et peut-être les rangs professionnels sont déjà dans son esprit. Jusque-là, cependant, elle aime faire partie des Tigers, même si elle travaille toujours à Five Star quand elle a du temps pendant la saison.

“J’aime faire partie de l’équipe”, a déclaré Kovalcik. « J’essaie de donner des conseils aux autres filles si elles le demandent. C’est beaucoup plus détendu que les tournois de l’été.

“Certaines des filles de l’équipe vont aussi à Five Star, donc ça a été plutôt sympa d’aider à construire le programme ici.”

Saini est heureux d’avoir Kovalcik, ainsi que son camarade de deuxième année et produit cinq étoiles Santoshi Yadagiri, qui s’est également qualifié pour l’État la saison dernière en tant que recrue.

“Jessica et Santoshi sont arrivés à l’état l’année dernière en tant qu’étudiants de première année”, a déclaré Saini. “C’est bien pour notre équipe d’avoir ce coup de poing 1-2. Ils ont en fait joué l’un contre l’autre, sur le disque, deux fois cette année. Les amener en finale les uns contre les autres dans un tournoi nous rapporte plus de points.

«Nous avons également utilisé Jessica à quelques reprises dans un couple de double afin d’offrir à d’autres filles des matchs en simple. Je pense qu’elle aime vraiment faire partie de l’équipe et faire toutes les choses avec l’équipe. Nous soutenons pleinement les filles qui s’entraînent à Five Star, et Five Star soutient pleinement les filles. Jessica s’amuse beaucoup avec ces filles et le tennis ne ressemble pas vraiment à un travail. Je pense que cela lui permet d’avoir l’esprit au bon endroit, et elle reçoit beaucoup de soutien des filles de l’équipe.

Jessica Kovalcik (Rob Osterle)

Kovalcik n’est pas encore sûre de ce que l’avenir lui réserve, mais elle a quelques idées sur ce à quoi elle veut que cela ressemble.

“Comme je ne suis qu’une étudiante en deuxième année, je ne sais pas si les collèges peuvent encore me recruter, donc je n’ai parlé à personne”, a-t-elle déclaré. “J’adorerais aller jouer dans un collège de division I, peut-être en Californie, à UCLA ou quelque chose comme ça.

«Je n’ai pas vraiment prêté attention à ce que font les autres filles de l’État ou à leurs records. L’entraîneur Siani fait ça. Je reste juste plus préoccupé par mon propre jeu et j’essaie d’avancer tout le temps. Je pense que la force de mon jeu est que je joue intelligemment. Je suis plus un joueur de base, donc j’aime renvoyer les balles et épuiser l’autre personne. J’étais fier de moi d’avoir terminé troisième l’an dernier. C’était une toute nouvelle chose pour moi d’être au tournoi d’État. Je pense que j’ai de bonnes chances de revenir et j’espère pouvoir remporter le titre cette année.