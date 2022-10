Jessica Klimkait du Canada décroche le bronze aux championnats du monde de judo – Kelowna Capital News

La Canadienne Jessica Klimkait a battu l’Israélienne Timna Nelson Levy, la mieux classée, pour remporter la médaille de bronze des moins de 57 kilogrammes aux championnats du monde de judo à Tachkent, en Ouzbékistan, samedi.

L’athlète de Whitby, en Ontario, a rebondi après une défaite antérieure dans le tournoi avec un effort convaincant contre Nelson Levy, que Klimkait a maintenant vaincu dans cinq combats consécutifs.

« Je connaissais très bien mon adversaire et je savais que je devais suivre mon plan de match à la lettre. Pour contrer ses forces, j’ai dû dicter le rythme du combat, en utilisant mon propre judo et mes prises », a déclaré la deuxième classée Klimkait.

“Cela a bien fonctionné dès le début, alors j’ai établi mon propre rythme. Au final, mes prises ont fait la différence pour la victoire.

Après des victoires consécutives pour commencer la compétition, Klimkait a perdu contre la Sud-Coréenne Mimi Huh en quarts de finale. Après avoir participé au repêchage, le Canadien de 25 ans a battu Eteri Liparteliani de Géorgie afin de se battre pour le bronze.

“Les choses n’ont pas commencé comme je l’aurais souhaité, mais ma défaite en quart de finale m’a donné une chance de me vider la tête, de creuser un peu plus et de trouver la motivation pour monter sur le podium”, a déclaré Klimkait.

« Mon principal objectif est de monter sur la plus haute marche du podium, et j’ai des choses à travailler. Mon objectif est toujours de continuer à m’améliorer, et cette compétition me permettra de faire exactement cela.

Klimkait était le champion du monde en titre entrant dans l’événement et a également remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

La Brésilienne Rafaela Silva a remporté l’or, tandis que la Japonaise Haruka Funakubo a décroché l’argent. Enkhriilen Lkhagvatogoo de Mongolie a battu Huh dans l’autre finale pour la médaille de bronze.

La Presse canadienne

