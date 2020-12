Jessica Hayes a abordé son chagrin de fausse couche, insistant sur le fait qu’elle n’est « pas prête à oublier » son deuxième fils.

La star de Love Island a récemment partagé sa dévastation après avoir subi une fausse couche à 19 semaines de grossesse.

Elle avait nommé le garçon Teddy et lui avait écrit une note émotionnelle pour lui présenter ses excuses pour «ne pas te garder en sécurité un peu plus longtemps».

Maintenant, Jessica, qui partage déjà Presley, un an, avec son fiancé Dan Lawry, a partagé une compilation de photos et de vidéos de sa deuxième grossesse.

Elle a écrit: « Dois-je publier ceci probablement pas … Devrait-il venir avec un avertissement de déclenchement probablement … Vous en avez probablement marre de moi partager ceci et cette chanson mais c’est notre chanson …







(Image: Instagram)



« Mais c’était mon voyage et j’avais envie de partager ma bosse et de scanner des photos comme n’importe quelle autre mère. Il était avec moi ici et je ne suis pas prêt de l’oublier … Le bonheur que j’ai ressenti pendant ces moments … Alors ici Je partage tout cela parce que pourquoi je ne devrais pas … «

Jessica a poursuivi: « Je veux le montrer comme n’importe quelle mère à n’importe quel stade de la grossesse et de l’arrivée d’un nouveau bébé …

«Mais c’est mon voyage, je sais que la vie peut sembler beaucoup en ce moment, mais pour tous ceux qui ont vécu cela qui ont l’impression que c’était un voyage si court que je suis avec toi, je t’entends et ça compte.

«Il n’y a peut-être pas de douleur comme celle-ci, mais je voulais partager mon voyage comme je le ferais avant parce que cela compte pour moi et c’est quelque chose que je ne pourrai plus jamais partager.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Je l’aime autant que j’aime mon p … Ces moments que nous aspirons à avoir avec nos bébés anges, nous pouvons toujours en rêver. »

Jessica a récemment écrit un hommage à Presley, qualifiant le tot sa «raison de continuer».

« Jamais je n’ai été aussi reconnaissante d’avoir ce gentil garçon, il m’a donné une raison d’être une bonne raison de continuer », a-t-elle partagé.







(Image: Instagram)



«Je lui ai tout dit sur son petit frère et comment il veillera et prendra soin de lui.

« Je vais m’assurer de les rendre tous les deux fiers. »

* The Miscarriage Association (01924 200 799) miscarriageassociation.org.uk soutient les femmes touchées par une fausse couche, des grossesses extra-utérines et molaires. Si vous vous inquiétez pour un être cher, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, ou envoyer un courriel à info@miscarriageassociation.org.uk