Jessica Hayes que sa vie était en danger lors de sa fausse couche déchirante.

La star de Love Island et son fiancé Dan Lawry ont partagé leur dévastation à la fin de l’année dernière après avoir fait une fausse couche à 19 semaines de grossesse.

Ils avaient nommé le garçon Teddy et lui avaient écrit une note émotionnelle s’excusant de «ne pas te garder en sécurité encore un peu plus longtemps».

Maintenant, Jess a dit que les mois derniers avaient été «les plus durs de sa vie», mais son fils Presley l’a aidée à traverser cette épreuve.

Et se souvenant du moment où elle a été transportée à l’hôpital après avoir souffert de saignements, elle a partagé que sa vie était en danger ainsi que celle de l’enfant.

«Même si j’avais Dan avec moi, je voulais vraiment ma mère», se souvient-elle à OK! magazine, « Alors elle a échangé et était là avec moi pendant le travail.







(Image: jessicahayesx_ / Instagram)



«Ce n’est pas que je ne voulais pas de Dan mais je ne pouvais choisir qu’une seule personne et j’avais l’impression que j’avais besoin de ma mère. Ils ne savaient pas non plus si j’allais aller bien car vous pouvez être vraiment malade et j’ai beaucoup perdu de sang.

« Ma vie était en danger ainsi que celle du bébé. »

Et Jess a commencé à pleurer en se rappelant être allée avec Dan à la suite de deuil pour dire au revoir à Teddy.

«J’avais l’impression que je lui devais de le voir», ajouta-t-elle, «Il est autant mon fils que Presley.







(Image: Instagram)



« Je pense que le plus dur était de le voir si petit mais si parfait. Il était comme une petite poupée. Voir votre enfant et ne pas pouvoir le ramener à la maison est la pire chose au monde. »

Jess avait précédemment écrit un hommage à Presley, appelant le tout-petit sa «raison de continuer».

« Jamais je n’ai été aussi reconnaissante d’avoir ce gentil garçon, il m’a donné une raison d’être une bonne raison de continuer », a-t-elle partagé.







(Image: Instagram)



«Je lui ai tout raconté sur son petit frère et comment il veillera et prendra soin de lui.

« Je vais m’assurer de les rendre tous les deux fiers. »

* The Miscarriage Association (01924 200 799) miscarriageassociation.org.uk soutient les femmes touchées par une fausse couche, des grossesses extra-utérines et molaires. Si vous vous inquiétez pour un être cher, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 16h, ou envoyer un e-mail à info@miscarriageassociation.org.uk