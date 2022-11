Jessica Hayes de Love Island s’est fiancée après une romance éclair d’un an

La star de LOVE Island, Jessica Hayes, est fiancée après une romance éclair d’un an.

La star de la télé-réalité, 29 ans, a déclaré I Do dans le cadre magnifique d’un coucher de soleil à Ibiza – après avoir été surprise par un voyage à White Isle en jet privé.

Jess, qui s’est séparée de son fiancé babydaddy Dan Lawry l’année dernière, espère l’avoir trouvée heureuse pour toujours avec l’homme d’affaires Zeb.

En parlant de leurs fiançailles surprises, elle a dit OK ! Magazine : « Nous n’étions ensemble que depuis un an, donc je ne m’y attendais pas.

“C’était une énorme surprise.”

Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis, Zeb ayant posé la question le mois dernier.

Jess a ajouté à propos de la proposition de Zeb à Ibiza : « Nous y sommes allés en jet privé, c’était juste fou !

“Je lui ai demandé de faire des vidéos de moi pour Instagram alors j’étais juste là à poser au bord d’une falaise, puis je me suis retourné et il s’est mis à genoux ! Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, tu plaisantes ? Est-ce que tu me fais une blague ? Est-ce une vraie bague ?

“Je n’ai pas du tout ressenti d’émotion, puis environ trois jours plus tard, j’ai commencé à pleurer quand j’ai compris.”

Jess, qui est la mère de Presley, âgée de trois ans, a raconté comment Zeb l’avait “sauvée de tant de façons” à la suite de sa rupture avec Dan, avec qui elle était fiancée depuis trois ans.





Elle a déclaré: “Quand les choses vont mal, il est difficile de se relever et d’imaginer quoi que ce soit d’autre, mais je crois à 100% que même les mauvaises choses que vous traversez dans la vie sont des choses qui s’effondrent afin que de meilleures choses puissent se réunir.”

La scission est survenue après que Jess ait subi une fausse couche dévastatrice au cours de sa deuxième grossesse.

Le fils du couple, Teddy, est décédé en décembre 2020 à 19 semaines.

À l’époque, Jessica a raconté sa «douleur insupportable» dans un poème sincère et a révélé un moulage des empreintes de pas de son fils.

