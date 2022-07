Jessica Harrington débarque à Irish Oaks avec Magical Lagoon | Nouvelles de la course

L’entraîneur Jessica Harrington a décroché sa deuxième classique alors que Magical Lagoon, vainqueur de Royal Ascot, a résisté dans les Juddmonte Irish Oaks au Curragh.

La course semblait perdre Magical Lagoon après le retrait de la favorite de longue date Emily Upjohn, mais la buteuse de Ribblesdale Stakes a dû travailler dur pour son premier succès dans le groupe un avec Toy d’Aidan O’Brien la poussant jusqu’au ligne.

Voyageant en douceur alors qu’elle suivait l’outsider Show Of Stars qui menait le peloton, c’est la favorite 5-4 qui s’est imposée et a pris le relais au poteau de deux stades. Et elle a montré toute son endurance et ses qualités de combattante pour d’abord repousser l’éventuel troisième Cairde Go Deo et également remporter le duel prolongé avec le finaliste.