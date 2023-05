Jessica Garlick de Pop Idol méconnaissable 21 ans après la première série d’émissions et la candidature à l’Eurovision

La star de POP Idol, Jessica Garlick, est méconnaissable plus de deux décennies après avoir joué dans l’émission à succès d’ITV.

La chanteuse, aujourd’hui âgée de 42 ans, a fait partie des 10 derniers concurrents de Pop Idol en 2001.

Dragon News et agence d’images

L’ancienne star de Pop Idol Jessica Garlick est méconnaissable après son passage dans la série ITV[/caption] vérifier les droits d’auteur

Jessica, maintenant âgée de 41 ans, a été éliminée lors de la deuxième semaine des émissions en direct[/caption]

Elle a malheureusement été éliminée au cours de la deuxième semaine des émissions en direct avec une interprétation de Joyeux Noël à tous, de Shakin Stevens.

Cela est venu après avoir diffusé une interprétation du hit de Madonna, Papa Don’t Preach, la semaine précédente.

Juste un an après son succès en tant que chanteuse, Jessica, connue pour ses mèches brunes droites au poker, a été sélectionnée pour représenter le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson à Tallinn.

Son morceau Come Back a battu des records en terminant à la troisième place, le plus haut sondage depuis Imaani’s Where Are You en 1998.

Le résultat n’a pas été amélioré par une entrée britannique depuis.

Après une brève pause de chant, elle a relancé sa carrière musicale en 2009 avec un concert live et un nouveau single, Hard Not To Fall.

Pourtant, après son deuxième passage dans les charts, elle est restée silencieuse, se concentrant plutôt sur la vie avec son mari, entraîneur personnel, Owen Satterley.

Le couple est sorti ensemble depuis l’adolescence et s’est marié à Las Vegas en 2004.

L’ancien joueur de rugby Owen a récemment publié une photo hommage à la maman de deux Jessica et a révélé son nouveau look.





Jessica a conservé ses mèches brunes emblématiques dans leur style épuré, mais est passée à une couleur plus foncée.

La star opte pour un maquillage visage naturel, avec une touche de mascara noir et d’eye-liner.

Ses tenues de performance ont été remplacées par des vêtements d’extérieur confortables, y compris une doudoune bleue.

Dans sa touchante légende, Owen a écrit : « Marié depuis 18 ans !

« Et oui, je sais que je frappe. heureux #reconnaissant »

Le couple partage sa fille Olivia et son fils Noah.

PRIX DE LA RENOMMÉE

Jessica a précédemment raconté comment l’industrie de la pop l’avait laissée « épuisée » après avoir vécu aux États-Unis pendant quelques années.

S’adressant à Wales Online, elle a déclaré: «J’ai décidé de devenir la petite épouse.

« J’en avais assez de sortir tous les soirs et je ne passais pas de temps avec Owen.

« Je suis revenu brièvement de LA et nous avons décidé d’en finir mais nous nous manquions trop. Nous avons tous les deux embrassé une autre personne lors de fêtes et c’était dégoûtant.

« Dès que nous nous sommes remis ensemble, j’ai réalisé que j’avais toujours envie de lui retirer son pantalon. »

Parlant de déménager dans le Herefordshire, elle a ajouté: «Mes beaux-parents sont à Swansea et je suis plus proche de maman.

« Je ne voulais pas qu’Olivia grandisse loin du pays de Galles et de ses grands-parents, et je n’ai plus besoin d’être à Londres pour tout faire. »

News Group Newspapers Ltd

La brune a représenté le Royaume-Uni en 2002 avec le morceau Come Back[/caption] AP : Presse associée

Elle est arrivée troisième au concours de Tallinn[/caption] Instagram

Le mari de Jessica, Owen, a révélé une image de la star avec des cheveux bruns plus foncés et un nouveau visage de maquillage[/caption]