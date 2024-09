Jessica Drenk transforme des milliers de crayons en récipients organiques – Colossal

Des sculptures ondulantes et organiques émergent de milliers d’ustensiles de dessin dans Jessica Drenkc’est en cours Outils série. Fasciné par l’esthétique et le comportement des multiples d’objets produits en série, l’artiste a (auparavant) choisi les crayons en raison de leur forme empilable et « l’idée que, si je les ponçais, je pourrais réaliser une sculpture qui s’inspirerait sur elle-même en se faisant : le papier de verre maculait le graphite pendant que la pièce était façonnée », raconte-t-elle à Colossal.

Outils explore la relation entre l’intérieur et l’extérieur, le contenant et le contenu. L’intérieur de chaque œuvre met en valeur les objets prêts à l’emploi, tandis que l’extérieur a été découpé et lissé pour révéler des longueurs de graphite et de bois nu.

Détail de « l’outil 36 »

Drenk réalise des sculptures aux crayons depuis plusieurs années et les formes continuent d’évoluer. L’un des défis liés au travail avec ce matériau est la difficulté de coller ensemble des surfaces pré-peintes et non poreuses. «En réponse à cela, j’ai commandé un jour 30 000 crayons non peints pour réaliser des sculptures plus grandes qui pourraient être collées pour créer des formes plus dynamiques», dit-elle.

Au fil du temps, le Outils Cette série a influencé d’autres sculptures, telles que « Speleothem » et « Formation », dans lesquelles les crayons composent des formes dynamiques plus grandes. « Dans un sens, les deux aspects des pièces ressemblent à la nature », explique Drenk. « Même l’hexagone se trouve dans la nature, des ruches aux roches basaltiques en colonnes. »

Drenk travaille actuellement sur une série inspirée de la géologie intitulée Agrégat qui utilise le courrier indésirable, ainsi que des sculptures murales réalisées à partir de livres. En savoir plus sur l’artiste site web et Instagram.

« Spéléothèmes »

« Mise en œuvre 44 »

« Mise en œuvre 73 »

Détail de « Formation »

Outils série

« Formation » en cours